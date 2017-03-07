يعتبر «النصر» من أكبر مراكز التسوق العائلي في الكويت وصاحب اكبر معارض الأجهزة والأدوات الرياضية ولوازمها في الكويت.

وتلازما مع سياسته الداعية الى بناء مستقبل شبابي واعد واعتماد نمط حياتي افضل وصحي لجميع افراد العائلة بكافة أعمارهم من خلال استغلال أوقات فراغهم وممارسة مختلف الرياضات المحببة لهم، فقد قام النصر بحملة عروض خاصة على الأجهزة والأدوات الرياضية ولوازمها وذلك تحت شعار Fit or Fat.

والهدف من هذه الحملة التوعية بأهمية اعتناق نمط حياتي صحي ورياضي، بالاضافة الى دعم الرياضة من خلال اسعاره وعروضه الخاصة ونشر كل ما يسهم في خسارة الوزن واستبدال الروتين بحياة ملؤها الرياضة فجاءت حملته تزامنا مع فترة قدوم الصيف.

والعرض الخاص على الأدوات والأجهزة الرياضية عبارة عن خصومات متنوعة ومختلفة لدى مراكز النصر، على سبيل المثال ولا الحصر أجهزة المشي والجري الكهربائية، الدراجات الاعتيادية أو أجهزة تمرين الساقين واليدين، أجهزة تمارين كمال الأجسام والرشاقة ورفع الأثقال، كما أن «النصر» قدم عروضا خاصة وخصومات رائعة على الألعاب المنزلية المسلية مثل البيبي فوت، التنس بالاضافة الى العاب الأطفال والأسعار المميزة على الترامبولين وغيرها من المستلزمات التي تعنى بالتطور العقلي والجسدي للطفل.

وقد صنعت بعض تلك الأجهزة الرياضية والألعاب المنزلية خصيصا لـ «النصر» تحت علامة النصر الرياضي، وتتميز بالجودة العالية والسعر المناسب وهي نتيجة خبرة اكثر من 30 سنة في العالم وتم استيرادها الى الكويت لتوفير هذا النوع من الأجهزة المميزة.