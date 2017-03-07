تزهر براعم روائع جنيف للساعات لتطل بأبهى حلة وأروعها على الإطلاق من ساعات V1969، فتحمل نسماتها العليلة في طياتها تشكيلات ساعات أخاذة تضاهي بريق الشمس بروعة شكلها ودقة تفاصيلها.

بحلول فصل الربيع لعام 2017، تستقطب ماركة VERSACE V1969 الإلهام من فصل النشاط والحيوية الذي يتبوأ المكانة الأكبر في قلوب الشابات الجميلات، لتقدم لنا أروع الساعات المبهرة التي تمثل الهدية المثلى للتخرج ولتعلن بداية الإجازة الصيفية.

وتقدم VERSACE V1969 موديلات تحلق بين الكلاسيكية والشبابية لترضي جميع الأذواق وتتلاءم مع جميع الفئات العمرية.

ولأول مرة في الكويت تنفرد روائع جنيف بتقديم خصومات هائلة على جميع تشكيلات ساعات VERSACE V1969 النسائية والرجالية بفروعها، حيث تقدم كل جديد ومميز في عالم الساعات والاكسسوارات لتكون الرائدة في توفير كل ما يحبذه الفؤاد.

وتشتهر ماركة VERSACE V1969 بقدرتها الفريدة على المزج بين الشاعرية والحداثة في كل ابتكاراتها وتصاميمها. وها هي تقدم اليوم قطعا فنية ساحرة تسلب الألباب بأناقتها الفاتنة. وتتوافر المجموعة الجديدة من ساعات VERSACE V1969 في فروع روائع جنيف للساعات.

وتتميز التشكيلة بأنها استطاعت بكل بساطة أن ترسخ بالأذهان حيث أنها تقدم فكرا خلاقا تحاكي به المرأة والرجل بكلا المفهومين بتصميم عملي - أسطوري يوائم كل المناسبات والأوقات السعيدة والمهمة، كما تواكب الموضة دائما بابتكار نخبة من الساعات المصممة خصيصا لزبائنها المميزين ليكملوا بعضهم البعض. فللمرأة نصيب من تألق ساعتها وللساعة نصيب من فتنة معصمها، كما تعكس جاذبية الرجل الشرقي بتصميماتها العصرية لجميع الاكسسوارات الرجالية من اقلام وبازمات باذخة الكمال.

وتتألق ساعات VERSACE V1969 بدقة التصنيع السويسري، حيث حصلت بموجبه على الدقة المتناهية، كما تتميز بتصميم عصري متناهي الجمال تعزف من خلاله أعذب السيمفونيات الخلابة.

وتتألف المجموعة من ساعات وقطع فريدة تعبر عن الإبداع والتفرد، ويكمن في كل ساعة سر مميز، منها ما تأتي بشكل رائع من ناحية إطار الساعة وتناغم الأشكال الكونوغراف داخل الساعة.

وللرجل والمرأة خيارات كثيرة في هذه التشكيلة الجديدة، وهذه الساعات هي الأكثر رواجا، خصوصا أنها تأتي بأشكال كثيرة ومتعددة،. واللافت في هذه الساعات أن معظمها دائري متوسط إلى كبير الحجم، فلا مكان للقطع الصغيرة هذا الموسم حتى في الساعات.

مجموعات ساعات «V1969» ذات التفاصيل الغنية كأي قطعة مجوهرات فاخرة من سلسلة «روائع جنيف»، فالدقة والصفاء يجتمعان في هذه المجموعة غير التقليدية، وموديلاتها مميزة من بين آلاف قطع المجوهرات.

إن تشكيلة ساعات V1969 تعبر عن الإبداع والخفة والمرح والتفرد ويمكن في كل ساعة سر مميز منها ما يأتي بشكل رائع من ناحية إطار الساعة وتناغم شكل الكونوغراف بطريقة ذكية ومتوازنة.

التشكيلة الكلاسيكية الجديدة فصل آخر يضاف لإنجازات V1969المذهلة وجزء لا يتجزأ من هوية العلامة التجارية V1969، تحف فنية لتجسيد رؤية المصمم، ومزيج من العصرية والرقي لخلق إلهام لا حدود له، تتجلى بتصميم كلاسيكي ساحر ينطق بالفخامة ويبرز قوة الرجل العصري.

الكماليات والتفاصيل الإضافية هي الحل الأمثل للظهور بإطلالة متكاملة، حيث تضيف تألقا للمظهر العام، وتعتبر الساعات من أبرز اللمسات التي تمنحك الأناقة المتكاملة دون أدنى شك.

ساعات VERSCAE V1969 تتوافر في روائع جنيف للساعات الشركة الرائدة في تقديم أشهر الماركات العالمية من الساعات والمجوهرات وخاصة فرع مجمع السلام السالمية، وفرع اجيال مول.