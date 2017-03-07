الرشيدي: نراعي تطبيق أعلى معايير الجودة في تصنيع منتجاتنا

اعلن «بيت المسك للعطور» مشاركته كراع رسمي لمعرض للعطور وأدوات التجميل الذي تقيمه شركة معرض الكويت الدولي على ارض المعارض الدولية بمشرف من 21 مارس حتى 1 ابريل على احدث صالاتها 5 و6 و7 و8، وسط مشاركة حشد من الشركات العارضة تراوحت ما بين راع ومشارك من شركات العطور المحلية والإقليمية من ممثلي وكلاء الماركات العالمية المتخصصة في قطاع العطور ونفائس الطيب ومستحضرات التجميل واكسسواراتها.

وفي هذا الصدد، قال عبدالعزيز الرشيدي رئيس مجلس إدارة شركة «بيت المسك للعطور» ان الشركة حريصة على المشاركة بهذا المعرض منذ بداياته لتقدم عطوراتها الفاخرة التي تناسب وتلائم جميع الأذواق من عملائها، حيث تطرح تشكيلة من منتجاتها لهذا الموسم تشمل عطورات شرقية وغربية وفرنسية، اضافة الى الخلطات وتشكيلة من أجود أنواع الطيب والبخور التي تلائم مختلف الأذواق والفصول.

وأضاف ان الشركة استطاعت بفضل خبرتها التي تجاوزت 5 أعوام وفي زمن قياسي ان تفرض نفسها على الساحة بجودة منتجاتها وان تحوز رضا عملائها وكسب ثقتهم مما مكنها من التوسع بحيث اصبح لديها اكثر من 4 فروع منشرة في أنحاء الكويت، وآخر في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتسعى لافتتاح فروع جديدة في المستقبل القريب وذلك حسب الخطط واستراتيجية التسويق ومتطلبات السوق.

ولفت الى ان مجموع منتجاتنا المتميزة يبلغ اكثر من 80 صنفا من نفائس الطيب والعطور الشرقية والفرنسية والخلطات، اضافة الى منتجات اخرى من أجود أنواع البخور، حيث تطرح الشركة بهذا الموسم في هذا المعرض تشكيلة عريضة مميزة لتحتل الصدارة بين المراكز المتقدمة في سوق البخور والعطور، ولتحجز لها مكانا بين احدى اسرع شركات الطيب والعطور نموا في المنطقة.

وأوضح الرشيدي أن الشركة تطرح تشكيلة عطورنا المميزة والمشهورة مثل عطر روح المسك وعطر جولد وعطر «وايت مسك» الذي يشهد إقبالا واسعا من قبل جمهور المستهلكين ويحقق رواجا كبيرا في المبيعات، إضافة الى توافر أصناف البخور والمعمول مثل معمول بيت المسك، ومعمول بخور، ومعمول الملكي، وعود مبخر، والكريمات والخمرية وغيرها من المنتجات.

واختتم حديثه داعيا الجمهور الكريم الى اغتنام الفرصة وزيارة جناح «بيت المسك للعطور» في ارض المعارض في الصالة 6، للاطلاع على أحدث منتجاتنا من العطور والبخور حيث الخصومات الخاصة والتي تصل الى 25% على معظم المنتجات بالمعرض والعروض المميزة بانتظاركم.