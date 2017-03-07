تسعى مدارس النجاة الخيرية إلى تعزيز القيم لدى النشء وغرس حب الأوطان في نفوسهم، كما تعمل بكل قوة على توفير الوسائل والخبرات والطرق التعليمية الحديثة التي تنعكس بالإيجاب على مستويات الطلاب آملين تخريج طاقات فاعلة تعمل على تقدم ونهضة الأمة، فبالعلم ترتقي وتتقدم الأوطان.

وفي هذا الصدد أعلن المدير المساعد لمدرسة السالمية الثانوية بنين خلف العتيبي: حققت ثانوية النجاة بنين السالمية المركز الأول على مستوى التعليم الخاص في مسابقة الدستور بمشاركة كل من الطالب عبدالمحسن القلاف وسعد مبارك وعادل الرفاعي بإشراف طارق سعيد وابراهيم العشري، هذا وتأهلت المدرسة للتصفيات على مستوى مناطق الكويت التعليمية، جدير بالذكر أن مسابقة الدستور هي مسابقة وطنية خاصة للطلاب الكويتيين وتم اعتمادها منذ خمس سنوات وفازت مدارس النجاة بالمركز الأول خلال السنوات الثلاث السابقة على التوالي.

وعلى صعيد متصل قامت جماعة صديقات المكتبة طالبات مدرسة النجاة المتوسطة بالسالمية بزيارة لوزارة الإعلام وكان في استقبالهن مسؤولات قسم العلاقات العامة بالوزارة، واللاتي رحبن بزيارة الطالبات مشيدين بدور مدارس النجاة ومسيرتها التعليمية المشرقة طوال العقود الماضية، وخلال الزيارة تمت المشاركة في البرنامج الجماهيري «البرنامج الثاني على الخط» تحدث المشاركات من خلاله عن تجربتهن مع القراءة ومدى الاستفادة والوعي الكبير الذي تشكل لديهن من خلال الاقتباس والابحار في بطون الكتب للنهل من خبرات السابقين، وعبرت المشاركات عن عميق شكرهن للتعرف عن كثب على أهمية العمل الإعلامي في بناء الوطن والمواطن، وعكس قضايا المجتمع بحيادية وموضوعية وإيجابية.