أكد عدد من المشاركين في فعاليات «مهرجان الأم» الخامس الذي ينطلق في الفترة من 9 - 11 الجاري وتنظمه شركة «اكسبو- تاج» للمعارض والمؤتمرات بمجمع الأفنيوز حرصهم على تقديم كل ما يلبي احتياجات المرأة الكويتية بشكل عام والأم بشكل خاص بما يسهم في تحقيق حياة صحية لها ولأطفالها وللمجتمع.

وأوضح المشاركون في تصريحات صحافية، أن مهرجان الأم بات حدثا وطنيا ينظم كل عام ويعنى بشؤون المرأة والطفل من خلال ما يطرحه المشاركون من منتجات تتعلق بالمرأة والأم وتشمل الغذاء والتغذية الصحية والتخسيس، والتـجـمـيل وعلاج طاقة الجسم، إضافة إلى مشاركة مراكز صحية كالمستشفيات والنوادي الصحية، فضلا عن طرحه منتجات العناية بالمرأة والحمل والولادة، ومعالجات للبشرة ومنتجات الأطفال وغيرها.

وأشاروا إلى أن المهرجان يتميز بمشاركة واسعة من العديد من الجهات المختصة في المجالات الطبية والتعليمية وغيرها، لاسيما أنه ينظم هذا العام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت (UNDP)، والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، وإدارة التغذية والإطعام لتوعية المجتمع بوزارة الصحة، وإدارة التنمية الأسرية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومشروع غراس التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات، وحضور نماذج نسائية مشرقة وناجحة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع الكويتي.

«ناصر محمد الساير» للمواد الغذائية

وقال المدير التجاري في شركة (ناصر محمد الساير) للمواد الغذائية عبد الكريم زغل، إن الشركة ستعرض خلال المهرجان أصنافا ومنتجات جديدة تلبي رغبات هذه الشريحة المهمة جدا في المجتمع، مشيرا إلى أن هذا المهرجان يشكل فرصة كبيرة للتواصل مع المستهلك خصوصا الأطفال.

وأكد زغل حرص الشركة على العمل المتواصل والدؤوب لإرضاء هذه الشريحة المهمة في المجتمع الكويتي، لافتا إلى أن الشركة ستقدم عروضا طوال فترة المهرجان ومفاجآت بانتظار الأطفال الأعزاء ستعلن عنها في حينها.

وأوضح ان المجتمع الكويتي من المجتمعات التي تهتم وتعمل دائما وبشكل كبير جدا على تلبية احتياجات ورعاية صحة الطفل الكويتي من ناحية الغذاء والطعام والشراب، وذلك باعتبار الطفل عنصرا أساسيا في المجتمع.

وبين أن شركة (ناصر محمد الساير) للمواد الغذائية حرصت منذ تأسيسها عام 1958على اتباع نظم صارمة دقيقة لتخزين المنتجات في مرافق ومستودعات تحظى بأعلى المعاير الصحية لسلامة الغذاء.

وأشار إلى ان الشركة استهلت نشاطها ضمن إطار بيع الجملة واستيراد وتوزيع السلع الغذائية المستوردة بشكل رئيسي من أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط ومنها (لواكر وأسترا وكفالير وسيدرينكا) إضافة إلى منتجات (أول قطفة - سعودي) و(ليل- القرشي) و(جدايل- القرشي) وغيرها.

وأفاد زغل بأن الشركة لديها مشاريع كثيرة في هذا الإطار ومنها مشاركتها في عدة معارض دولية داخل وخارج الكويت التي من خلالها تخدم قطاعات الأغذية والضيافة، موضحا أن الشركة تقوم بتوزيع السلع الغذائية على جميع مناطق الكويت من خلال أسطول مركبات متخصص للنقل الآمن وفريق عمل متميز وذلك لضمان وصول المنتجات بصفة سليمة للعملاء.

«محمد ناصر الهاجري وأولاده»

من جانبها، قالت مسؤولة قسم الرعاية الصحية في شركة (محمد ناصر الهاجري وأولاده) د.خلود البوريني، إن الشركة تهدف من خلال مشاركتها في المهرجان إلى تعريف المجتمع بمنتجاتها والخدمات التي تقدمها إضافة إلى حرصها على تلبية احتياجات وتوفير كل المتطلبات لتسهيل الحياة المعاصرة.

وأضافت البوريني ان الشركة ستطرح خلال المهرجان منتجات «ليبرو» وهو الحفاض الأعلى جودة للأطفال والذي سيتم توزيع عينات مجانية منه إضافة إلى طرح منتج (نانا) للعناية بالأم وابنتها، لافتة إلى ان بإمكان الجمهور ومن خلال زيارة قسم الشركة بالمهرجان تحدي مخاوفهم من خلال مغامرة (انا بختار #أعيش _حرة) والاستمتاع بها.

وأشارت إلى أن المجتمع الكويتي منفتح على دور المرأة وفاعليتها في المجتمع، مؤكدة سعي الشركة لإرضائها وتوفير كل المنتجات التي تسهل حياتها وتحقيق أهدافها.

«وي كير»

من ناحيته، قال اختصاصي جراحة عامة وجراحة السمنة والمناظير والاورام في مركز (وي كير) د.مهند الحداد، إن المركز سيعرف الجمهور والزوار خلال المهرجان بأحدث أجهزة النحت والتخسيس وازالة الترهلات والليزر والعناية بالبشرة والشعر وآخر تقنيات عمليات السمنة والكبسولة المبرمجة، إضافة إلى تعريفهم بما يقدمه المركز من خدمة متكاملة تخص الرشاقة والجمال.

من جانبه، قال اختصاصي جراحة عامة وجراحة السمنة والمناظير والأورام في المركز د.طلال الخضر، إن (وي كير) يقدم برنامجا غذائيا يتضمن أكثر من 120 صنفا، مؤكدا حرص المركز على دقة المواعيد لوصول الوجبات إلى العملاء للحصول على النتائج الصحية المرجوة. بدوره، قال اختصاصي جراحة عامة وجراحة السمنة والمناظير والأورام في المركز د.علي الجويعد، ان العيادة تقدم عرضا خاصا لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتكفل العيادة بكل التنقلات بين المطار والعيادة والفندق وحجز تذاكر السفر.

وأكد الجويعد حرص العيادة على أن تمثل رقي ووعي المجتمع الكويتي السباق في هذا المجال، معربا عن الأمل في تنظيم مزيد من المعارض المختصة بالمرأة بشكل عام.