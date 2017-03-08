في خطوة تؤكد تميزها بعروضها الدائمة وتقديم كل ماهو جديد في عالم المذاق، أطلقت شركة نايف للأغذية المالكة لسلسة مطاعم دجاج نايف وجبات جديدة بأسعار استثنائية تحت عنوان «للطازج مذاق» تأكيدا أن سر المذاق الشهي لأطباقها هو الدجاج الكويتي الطازج الحلال ويستمر العرض حتى نهاية الشهر الجاري، حيث قدمت لعشاق الدجاج الذهبي المقرمش فرايد تشيكن وجبة عائلية مميزة «كومبو ماستر» المكونة من 12 قطعة دجاج فرايد مع البطاطا العائلية والكولوسلو العائلي وطبق أرز الزعفران الشهي مع البيبسي 1.250 ليتر لوجبة متكاملة تجمع أفراد العائلة على مائدة واحدة، إضافة الى «الجولدن ميل» المكونة من 3 قطع فرايد شيكن مع البطاطا المقرمشة والبيبسي المنعش واختيارك من أرز الزعفران أو سويت كورن ناجتس.

كما قدمت لعشاق المشويات فرصة اختيار ذهبية من بين كباب الدجاج الشهي مع أرز الزعفران والبيبسي أو الشيش طاووق مع أرز الزعفران والبطاطا والبيبسي المنعش، وكذلك الدجاج الملكي المشوي على اللهيب مع أرز الزعفران والبيبسي 1.250 ليتر لوجبة غنية مشبعة.

وما يميز قائمة طعام دجاج نايف بالمقام الأول هو استخدام الدجاج الكويتي الطازج من مزارع نايف الكويتية لذا كان شعار «دجاجنا من مزارعنا» شعارا تفتخر به، اضافة الى المذاق الأصلي والتتبيلة الخاصة بمطاعم دجاج نايف.