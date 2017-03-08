حــازت هوم سنــتـر، أكبر سلسلة لمتاجر الأثاث والمستلزمات المنزلية في الشرق الأوسط، جائزة «سيرفس هيرو» عن فئة الأثاث المنزلي للعام الثاني على التوالي. وقد تم تكريم العلامة التجارية لالتزامها بتوفير خدمة عالية الجودة وقيمة مميزة لعملائها.

ويعتبر «سيرفس هيرو» مؤشر رضا العملاء الوحيد في العالم العربي الذي تعكس نتائجه ردود فعل العملاء بشكل كامل، إذ يقوم المؤشر بتصنيف الفئات ضمن 17 قطاعا تشمل المقاهي، والبنوك، وشركات الاتصالات، والأثاث المنزلي، والإلكترونيات، وخطوط الطيران، وغيرها في مجال خدمة العملاء.

وتم إطلاق المؤشر عام 2010 وقام بقياس أكثر من 150 ألف صوت موزعة على أكثر من 300 شركة خاصة في الكويت، كما توسع المؤشر مؤخرا ليشمل دولة الإمارات أيضا.

وتنافست هوم سنتر، التي تملك 6 متاجر في الكويت، مع 15 علامة تجارية بارزة في قطاع الأثاث المنزلي، وحصلت على جائزة «سيرفس هيرو» بناء على عملية التصويت التي شارك فيها العملاء في الكويت في الفترة بين 2016 و2017، وتمت عملية التصويت بناء على معايير الموثوقية، وسرعة الخدمات، والقيمة مقابل الأموال المدفوعة، وجودة المنتج، والراحة، وكيفية تعامل الموظفين، والكفاءة، وجودة مركز الاتصال والموقع الإلكتروني.

وقال ميدريك باين، الرئيس التنفيذي لهوم سنتر، عقب تسلمه الجائزة في فندق العنوان بدبي: «نتشرف بالحصول على هذه الجائزة المرموقة للعام الثاني على التوالي. إن فوزنا هذا له طعم خاص لأنه جاء بفضل تصويت عملائنا الذين لطالما كانوا محور اهتمامنا في كل منتج جديد أو مبادرة نطلقها في هوم سنتر».

وأضاف: «نهدف إلى تزويد عملائنا بأفضل المنتجات وتجارب التسوق، ولا شك بأن هذا التكريم سيعزز التزامنا بتقديم خدمة عملاء استثنائية، كما سيحفزنا أكثر لمضاعفة جهودنا والمحافظة على مكانتنا كوجهة تسوق المستلزمات المنزلية المفضلة في المنطقة».