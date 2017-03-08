بشرى شعبان

نــظـــمــت جـمـــعـيـة «سوروبتيمست» الكويت ندوة تحت عنوان «وجهات النظر عن المساواة بين الجنسين»، والتي أقيمت تحت رعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وذلك يوم السبت 4 مارس 2017 في مكتبة الكويت الوطنية.

وكلمة «سوروبتيمست» تعني «الأفضل للنساء»، وقد تم إنشاء الفرع الكويتي لجمعية «سوروبتيمست العالمية والأوروبية» في أكتوبر 2015 ثم تم الاعتراف بها من قبل الحكومة الكويتية كجمعية نفع عام في أغسطس 2016 تحت اسم «جمعية سوروبتيمست الكويت للتنمية الاجتماعية».

وتلتحق سوروبتميست الكويت بأكثر من 3000 ناد تقع في أكثر من 135 دولة وإقليما، وتعمل معا في سبيل تعليم وتمكين وتوفير الفرص للنساء والفتيات، وتتمتع جمعية سوروبتيمست العالمية بعضوية المركز العام الاستشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى روابط رسمية مع العديد من أجهزة الأمم المتحدة وأجهزة أخرى متخصصة ذات الصلة. كما تتمتع جمعية سوروبتيمست العالمية بشبكة ممثلين دائمين في جميع مراكز الأمم المتحدة الرئيسية.

وتوجهت الوزيرة الصبيح بكلمة للحضور قائلة: «من واقع تجربتي الشخصية أرى أن المرأة الكويتية قد حصلت على الكثير من الحقوق وتمكنت مؤخرا من الوصول لأعلى المراتب والمناصب الحكومية، وكذلك حققت مكانة مرموقه لها في القطاع الخاص ونالت أعلى الدرجات التعليمية، وبدورها، ستقوم وزارة الشؤون بتنظيم دورات تثقيفية في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع جمعيات النفع العام، كما نحرص كجهة رسمية على وقف تطبيق القوانين التي تعوق تمكين المرأة في المجتمع ونقوم بدراسة الثغرات ونعمل على تفاديها وتصحيحها».

وناقشت ندوة «وجهات النظر عن المساواة بين الجنسين» التطبيقات المحلية والعالمية لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة فيما يتعلق بالنساء والفتيات. وتضمنت الندوة 3 محاور رئيسية هي: ضمان الحياة الصحية السليمة وتعزيز الرفاهية لجميع الأعمار والعمل معا لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات من جميع الأعمال، وتعزيز السلم والتكافل في المجتمعات تحقيقا للتنمية المستدامة.

وقامت مساعد مدير عام إدارة الاتصال المؤسسي في بنك الخليج ليلى القطامي بتقديم الندوة قائلة: «يسر بنك الخليج أن يقوم بدعم سوروبتيست الكويت، وذلك في إطار برنامجه المتعلق بالمسؤولية الاجتماعية والتزامه بتمكين المرأة، حيث إن العمل الذي تقوم به الجمعية لصالح النساء والفتيات سيكون له مردود إيجابي على الأجيال الحالية والمقبلة على حد سواء.

تلت ذلك كلمة لرئيسة نادي سوروبتيميست الكويت د.ستيسي الغواس تناولت فيها أهمية العمل معا، قائلة: «إن الشبكة التي تضم كل نوادي سوروبتيميست في العالم تعمل وفقا للمفهوم الذي يقوم على أن تغييرا صغيرا قد تنتج عنه تغييرات منهجية مهمة، وبالتالي فإن عمل هذه النوادي المتكاتف يؤدي إلى تمكين المرأة والفتاة في كل أنحاء العالم».

ثم قدمت المديرة التنفيذية السابقة لجمعية سوروبتيميست العالمية لأوروبا آن سيمون لمحة عامة ورئيسية عن التحديات المختلفة التي تعاني منها دول العالم في القضاء على التمييز بين الجنسين، كما ألقت الضوء على المبادرات الناجحة حول العالم.

ثم انضم كل من الخبيرين د.غانم النجار أستاذ العلوم السياسية، ود.لبنى القزي أستاذة مساعدة ومديرة مركز المرأة للبحوث والدراسات، إلى السيدة سايمون لمناقشة «دور المجتمع المدني وكيفية المشاركة الفعالة للنساء في دعم الحكومات».

وتبعت ذلك جلسة نقاشية تحت عنوان «مواجهة تحدياتنا، وتحديد احتياجاتنا» حيث قام د.نوال الصايغ بإدارة الحوار بين كل من د.منى الخواري، ود.جهاد حارمي، ود.جوان هاندز، والسيدة سايمون، حيث ناقش المتحدثون المبادرات المحلية التي تهدف إلى معالجة القضايا العالمية ذات الصلة، كما أجابوا عن كل أسئلة الحضور.

وتم عقد ورشة عمل لاستخلاص إستراتيجيات فعالة وحلول واضحة للمشاكل التي تواجه النساء في بيئة العمل، وخلال الورشة قدمت بلسم الأيوب عرضا حول أهمية تخطي الحواجز والصور النمطية التي تحيط بالمرأة في عالم الرياضة.

وشارك في رعاية هذا الحدث كل من: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وبنك الخليج، وشركة التقدم التكنولوجي، وإيكيا، وشركة الصور للتجارة العامة، ولازورد، وابتكار للاستشارات، والبلسم العالمية.