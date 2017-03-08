بهبهاني: البرنامج يعزز خبرات المديرين التنفيذيين في الإدارة العامة

نظم مركز جلوبل العالمي التابع لكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت برنامج الإدارة العامة بالتعاون مع جامعة Chicago Both الأميركية والموجه للمديرين التنفيذيين في شركات القطاع الخاص الرائدة في الكويت.

وحرصت شركة KGL، الرائدة في الأعمال اللوجستية في الخليج والشرق الأوسط، على رعاية الحلقات النقاشية للبرنامج الذي يقام لمدة أسبوع خلال فبراير ومارس وابريل 2017.

وشارك عدد من المديرين التنفيذيين العاملين في شركة KGL ضمن مجموعة من المديرين التنفيذيين في كبرى الشركات الكويتية في البرنامج الذي يقوم بتدريسه نخبة من هيئة التدريس في جامعة Chicago Both.

وقال المدير التنفيذي للمركز العالمي د.رضا بهبهاني ان البرنامج يهدف إلى صقل مهارات وخبرات المديرين التنفيذيين المشاركين فيه وتعزيز التبادل المعرفي والتخصصي الفعال في أساسيات الإدارة العامة، حيث يتناول محاور عدة تدور حول الاستراتيجية والتفاوض والتسويق والتمويل والقيادة الشخصية والقيادة التنظيمية والابتكار.

وذكر أن من أبرز فوائد البرنامج للمديرين التنفيذيين ومؤسساتهم انه يعمل على تطوير الفهم الشامل في المجالات الوظيفية وقيادتها، كذلك كيفية خلق ثقافة الابتكار وتنفيذ الأفكار الجديدة وآليات بناء تشكيل الثقافة والبنية التنظيمية التي تخلق روح القيمة المضافة، كذلك تعلم الأساليب والتقنيات الاستراتيجية لإدارة النمو المستقبلي، وكسب المزيد من الوعي الذاتي وفهم طريقة العمل مع الآخرين وتعزيز مهارات القرارات الإستراتيجية وتنمية التفكير الإستراتيجي.

وأضاف أن البرنامج يوفر للمديرين التنفيذيين المشاركين فيه الفرصة لتطبيق مفاهيم جديدة لتحديات شركاتهم والتشاور مع الأساتذة من جامعة شيكاغو حول النتائج في الدورات اللاحقة، فضلا عن أنه يوفر منتدى لتبادل مشاكل العمل والحلول لتعلم المهارات اللازمة لحل أي مشكلة.