ناجيا: البنك يؤمن بأهمية نشر الوعي الصحي في المجتمع وخصوصاً بين الأطفال

«الدولي» من أشد الداعمين لبرنامج الأحمدي المدرسي لصحة الفم والأسنان منذ سنوات



في إطار جهوده المتواصلة لنشر التوعية الصحية بين جميع شرائح المجتمع، شارك بنك الكويت الدولي مؤخرا في الحملة التوعوية الخامسة «صحة فمي... صح»، وذلك في سياق رعايته لفعاليات برنامج الأحمدي المدرسي لصحة الفم والأسنان الذي ينظمه برنامج الأحمدي المدرسي لصحة الفم والأسنان.

وقد تضمنت رعاية الدولي للبرنامج والحملة تنظيم زيارات ميدانية لمجموعة من المدارس الحكومية في منطقة الأحمدي بهدف توعية وتثقيف الطلبة بأهمية العناية بصحة الفم والأسنان.

وبهذه المناسبة، قال مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: نحن في «الدولي» نؤمن بشدة بأهمية نشر الوعي الصحي في المجتمع، وخصوصا بين الأطفال، ومن هذا المنطلق، يكثف البنك سعيه الدائم لدعم ورعاية مجموعة واسعة من المبادرات والأنشطة الصحية الهادفة إلى تثقيف الأطفال بالمواضيع الصحية المهمة، وعلى رأسها صحة الفم والأسنان.

وأشار ناجيا إلى أن الدولي من أشد الداعمين لبرنامج الأحمدي المدرسي لصحة الفم والأسنان منذ عدة سنوات، مؤكدا مدى إيمان البنك بأهداف هذا البرنامج التثقيفي والتوعوي، مشيدا بجهود إدارة طب الأسنان بالتعاون مع المنطقة التعليمية الرامية إلى توعية الأطفال بكيفية العناية بالأسنان في سن مبكرة، إلى جانب تثقيفهم بأهمية صحة الأسنان وأساسيات نظافة الفم.

وبنك الكويت الدولي، يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومقره الكويت، تأسس الدولي عام 1973 حيث عرف في البداية باسم البنك العقاري الكويتي، ومن ثم تحول إلى بنك إسلامي عام 2007.

واليوم، يمارس الدولي عملياته من خلال شبكة فروع تتألف من 28 فرعا منتشرا في جميع أرجاء الكويت، كما يقدم مجموعة متنوعة وشاملة من المنتجات والخدمات والحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وانسجاما مع رؤية ورسالة البنك، يمتلك الدولي برنامجا رائدا في مجال المسؤولية الاجتماعية يهدف إلى دعم جميع أفراد المجتمع الكويتي من خلال عدد كبير من المبادرات والنشاطات.

في عام 2015، أطلق الدولي خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى أداء البنك، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير المنتجات والخدمات التي يقدمها، وتركز استراتيجية الدولي على وضع البنك في مقدمة القطاع المصرفي في الكويت مع ترسيخ خطواته في سعيه ليصبح البنك الإسلامي المفضل في السوق الكويتي.