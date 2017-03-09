وفائي: المهرجان يعد احتفالية لكل أفراد الأسرة بما يتضمنه من فعاليات وأنشطة متنوعة

بعدراني: توزيع هدايا قيمة للأمهات

أعلنت المدير التنفيذي لشركة «إكسبو-تاج» لتنظيم المعارض والمؤتمرات داليا وفائي، إطلاق فعاليات «مهرجان الأم» الخامس خلال الفترة من 9 ـ 11 مارس الجاري بمجمع الأفنيوز، بحضور السفير الهولندي بالكويت فرانس بوتويت وأيضا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت، والإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية، وإدارة التغذية والاطعام لتوعية المجتمع بوزارة الصحة، وإدارة التنمية الاسرية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومشروع غراس التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات، وحضور نماذج نسائية مشرقة وناجحة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع الكويتي، وبمشاركة واسعة من العديد من الجهات المختصة، في المجالات الطبية والتعليمية وغيرها، وتشمل شركات الغذاء والتغذية الصحية والتخسيس، ومراكز تجميل ومراكز علاج طاقة الجسم، ومستشفيات، ونوادي صحية، وشركات منتجات العناية بالمرأة والحمل والولادة، ومعالجات للبشرة ومنتجات الأطفال وغيرها.

وقالت وفائي، في تصريح صحافي بهذه المناسبة إن المهرجان سيتيح للجمهور التعرف على أحدث المنتجات الخاصة بالأم والطفل والتمتع بالهدايا والمفاجآت التي يقدمها الرعاة والمشاركون في المهرجان من خصومات وكوبونات وهدايا للأطفال، مشيرة إلى أن المهرجان يعد احتفالية لكل أفراد الأسرة بما يتضمنه من فعاليات وأنشطة متنوعة.

وتوجهت وفائي بالشكر الجزيل إلى جميع الرعاة والمشاركين، في هذا الحدث السنوي من القطاعين العام والخاص، وإلى مختلف وسائل الإعلام المحلية على اهتمامها وحرصها على رعاية هذا الحدث إعلاميا بشكل سنوي لتقديم كل جديد وكل وما يسعد الأم والمرأة في عيدها.

من جهتها، أعلنت شركة نوفلاك المتخصصة بمنتجات الأطفال ومستلزماتهم، رعايتها البلاتينية للمهرجان، مشيرة إلى أنها ستطرح خلال هذا الحدث، حليب الأطفال «Novalac genio 3 plus» الخاص بنمو الأطفال من عمر ثلاث سنوات فما فوق.

وأشارت الشركة إلى أهمية أن يبدأ الطفل من عمر 3 سنوات بتناول الأطعمة كسائر أفراد الأسرة بالإضافة إلى حاجته الى بعض العناصر الغذائية مثل الأحماض الدهنية الأساسية أوميغا ٣& وهي من أهم العناصر لنمو المخ، فضلا عن الفيتامينات الضرورية وخاصة فيتامين (د) الذي تكمن أهميته في بناء العظام والمعادن الحيوية كالحديد وذلك لتعزيز التطور والحماية من الاصابة بفقر الدم.



بدورها، قالت مديرة التسويق التنفيذي في شركة MTC Hygiene علا بعدراني إن الشركة تهدف من خلال رعايتها الذهبية للمهرجان الى التواصل مع عملائها والرد على استفساراتهم بطريقة مباشرة وتعريفهم بما هو جديد لديها وتقديم النصائح لهم بما يخص الأم والطفل.



وأوضحت بعدراني أن الشركة أعدت هدية قيمة تقدم للأم في شهر الأم كرسالة امتنان وتقدير من المجموعة لجهودها في المقام الأول ولدعمها لمنتجاتها في المقام الثاني، مشيرة إلى حرص الشركة على البحث عن أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في صناعة منتجات الأم والطفل، لتقديم أفضل ما يمكنها لعملائها وتقديم أعلى مستويات الراحة لهم ومساعدتهم في احتياجاتهم اليومية.