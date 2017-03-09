لميس بلال

كما عودتنا شركة «روائع جنيف للساعات» على كل ما هو جديد في عالم المجوهرات والساعات، فإنها تخطو بخطوات ثابتة في تقدم دائم ومستمر لتحقيق النجاح تلو الآخر.

وتستقبل «روائع جنيف للساعات» زبائنها الكرام في معرضها الفخم الجديد الكائن في مجمع البوليفارد والذي تم افتتاحه مؤخرا، حيث استضافت الشركة زبائنها الكرام في الحفل الذي أقيم يوم 4 مارس الجاري، تحت رعاية السفير الإلماني كارلفريد بيرجنر في مجمع البوليفارد الكائن بمنظفة السالمية.



وتعتبر شركة روائع جنيف للساعات واحدة من الشركات الرائدة في مجال الساعات الموجودة في الكويت السوق المحلية منذ عام 1969 مع وجود مجموعة من صالات العرض الحصرية الخاصة التي تغطي المناطق التجارية الأكثر أهمية بالكويت.

وتقدم روائع جنيف للساعات لزبائنها الكرام مجموعة من الماركات الجديدة التي احتضنتها مؤخرا لتطرحها لأول مرة في الكويت وحصريا في معرضها الجديد والذي يعد اكبر معرض من معرضها العشرين المنتشرة بأرجاء الكويت الحبيبة.

والجدير بالذكر إن الديكور الداخلي لفرعنا الجديد بالبوليفارد مول جاء مواكبا للتغييرات التي أجرتها الشركة أخيرا على أسلوب العرض، إذ أصبح لكل ماركة قسم خاص فيه من روح الماركة ما يدل عنها، وما يساعد العملاء في العثور على ما يرغبون في اقتنائه من ماركات الساعات العالمية، ومنها:

MUREX-NINA RICCI-TONINO LAMBORGHINI-PIERRE CARDIN-ROCHAS-SAINT HONORE-GUY LAORCHE-CHRISTIAN BERNARD-BENTLEY-CHRISTIAN LACROIX

كما تتميز روائع جنيف أيضا بخدمة ما بعد البيع حيث تمنح الشركة فترة ضمان لكل ساعة ش ورشة عمل لتصليح الساعات المباعة مجهزة بأحدث الأجهزة الفنية وفريق عمل على أعلى مستوى من المهارة والخبرة لتوفير خدمة ما بعد البيع للساعات بأعلى جودة.

كما وجهت إدارة شركة روائع جنيف للساعات خلال الحفل دعوة خاصة لزبائنها لزيارة فرعيها في «جنيف جاليري» ـ بوليفارد مول «والتعرف عن قرب على أحدث وأجمل تشكيلة ساعات رجالية ونسائية من أرقى الماركات العالمية، إضافة إلى الاستفادة من العروض الخاصة والهدايا الخاصة المقدمة من الشركة حصريا لدى فرع» جنيف جاليري «ـ بوليفارد مول ـ 22215805».

أرقى التصاميم صممت خصوصاً للعرائس من Bentley

طرحت BENTLEY مجموعة جديدة لكل عروس لتتزين بالمجموعة الأكثر تميزا على الإطلاق والتي أطلق عليها أسم BRIDAL COLLECTION وتتميز بتصميمها المتقن والفخم المرصع بأنقى أنواع الأحجار الكريمة والألماس ليضيف للساعة شكلا أكثر فخامة ورقي وعليكي عزيزتي الاهتمام بإطلالتك وأزيائك ومجوهراتك، ولذلك أهتمت BENTLEY لتخلق لك تصميم مبهر مصمم بعناية فائقة لتكتمل إطلالتك مع فستان زفافك ولتجعلك محط أنظار الجميع في أهم مناسبة من مناسباتك السعيدة لتستقبلي حياتك الجديدة بإشراقة لا نظير لها مع زوج المستقبل. والجدير بالذكر إن التشكيلة الجديدة لساعات BENTLEY أبدعت في صنع الساعة لتجعلها كالقطع الفنية الفريدة تعد Bentley أيقونة الأناقة والرقي تتجلى بين مثيلاتها من العلامات التجارية على مر الزمان، حيث انطلقت مسيرة الإبداع في La Chaux-de-Fonds الواقعة في سويسرا عام 1948.

تقدم أحدث تشكيلات BRIDAL COLLECTION

مجـــــمــوعــــة BRIDAL COLLECTION تعد من تحف BENTLEY لتشكيلة عام2017 والذي تم استلهامه من ثقافة وتقليد المحكمة الملكية الأوربية وتم ترجمته لواقع عبر نخبة مميزة من مصممي دار Bentley المبدعين وذلك عبر تصميم منفرد للمينا الصدفية التي تتلألأ بداخلها مجموعة مميزة من الألماس مما جعل كل ساعة من هدة التشكيلة الجميلة لتكون تحفة فريدة بحد ذاتها.

إن مجموعة BRIDAL COLLECTION تعتبر الأكثر رقة وتعد كالوحة الفنية الذي أبتكرت بصنعها الماركة العالمية BENTLEY لتحوذ إعجاب الجميع بلا استثناء.



Bentley شدت الرحال وامتطت أجود الركاب لتسابق بها الرياح وتتصدر المقدمة بصنعها ساعات تجسد أحلام شتى عملائها من جميع الأعمار وبمختلف الأذواق، حيث أنها مزجت بين التراث السويسري العريق والروح العصرية.



ويكون من تشكيلة الساعات Bentley مجموعة أنيقة ومميزة منها المرصع بالماس مع اللون النحاسي والذهبي والفضي وهذه التشكيلة الجذابة تتميز بدقة في الصنع والمهارة الفائقة لكثرة تفاصيلها الدقيقة والتي تجعلها لوحة فنية في قمة الإبداع.

إطلاق تشكيلة Palm Tree من الماركة العالمية Christian Bernard

طرحت روائع جنيف للساعات أحدث مجموعة مختارة من ساعات CHRISTIAN BERNARD العالمة المميزة التي تناسب جميع الأذواق والأعمار وتجعلك أكثر أناقة من بين زملائك في العمل وأصدقائك ولتجعلك مميزة في أمسياتك الخاصة عند ارتدائك ساعات CHRISTIAN BERNARD التي ستتوجك على عرشا من الأناقة حيث الإبهار في صناعة والإتقان اللذان يأخذان حيزا كبيرا في صناعة ساعات CHRISTIAN BERNARD ولذلك فإن اقتنائك ساعات CHRISTIAN BERNARD يضيف لك رونقا مميز في عالم الموضة والأزياء والذي تحرص عليه روائع جنيف للساعات لتقديم كل ما هو جديد في عالم الساعات والمجوهرات، إن أناقتك هي هدفنا الوحيد لتيسيره لك حتى تكوني على خطى الفنانات والجميلات فانتي ليست بأقل منهم لتقتني أفخم الساعات والتي مصنعة بدقه متناهية من قبل مصممين ومصنعين عالميين يحرصون كل الحرص على تقديم كل ما هو جديد فريد وأنيق ومميز ومناسب لكي عزيزتي. سواء كان من الأكسسوارات المتنوعة في تشكيلتها أو من الساعات التي تلبي احتياجك كونك امرأة عصرية ناجحة لا تقتني إلا كل ما هو مصنع بفن ورقي وعالي الجودة.



وتحرص شركة روائع جنيف دائما على تقديم كل ما هو أخاذ وفريد لزبائنها الكرام حتى يتألقوا ويكونوا في أبهى زي مع شأجمل إطلالة تواكب العصر وتجعلك سيدتي محط الأنظار من كل قريب وبعيد وللتعرف عن أحدث التشكيلات الجديدة البراقة عن قرب أكثر باستطاعتك زيارة أحد فروع روائع جنيف للساعات خاصة فرع الجراند أفنيوز 22215812 وفرع مجمع بيروت 22215808 وفرع بوليفارد مول 22215805.