أعلنت شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية «فيوتشر كيد» عن طرح ميزة جديدة وهي تطبيق Future kid والذي من خلاله يتم التعرف على جميع مواقعنا.

وقد صرح نائب الرئيس التنفيذي بالشركة خالد بدر المجرن الرومي بأن التطبيق الجديد يتم تحميله مباشرة عن طريق Google Play وApp store، ويتمتع بخاصية الكشف عن الرصيد ويستطيع الزبون معرفة رصيده من خلال (QR Code) باستخدام هاتفه النقال، بالإضافة الى معرفة عناوين مواقعنا بكل سهولة عن طريق (Google maps)، والمفاجأة ايضا مشاهدة جميع مواقعنا عن طريق 360 View.

بالإضافة الى الاستمتاع بلعبة طفل المستقبل المشوقة والخاصة بالتطبيق واللعبة من النوع المعزز (Augmentation Reality) تتيح الفرصة للفائز بتجميع نقاط يتم شحنها بالكارت من خلال تقديمها لأقرب فرع.