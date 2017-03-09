في إطار مسؤوليتها الاجتماعية والتزامها بخدمة المجتمع والاهتمام بدعم ابناء الكويت من ذوي الاحتياجات الخاصة، قامت أسرة معرض الكويت الدولي ممثلة بفريق ادارة العلاقات العامة بزيارة خاصة إلى مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين ـ احد مشاريع مؤسسة سند الطفل المعاق الكويتية ـ في منطقة مبارك العبدالله بمشرف، وذلك بهدف مشاركة الأطفال فرحة الأعياد الوطنية بتوزيع الهدايا على الجميع والاستمتاع بقضاء بعض الأوقات الطيبة معهم بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية للكويت الحبيبة.

وكان في استقبال الوفد الزائر مدير مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين عائشة السالم ونائب المدير رعد ضاهر، ومسؤول العلاقات العامة بالمركز فواز القبان، ومشرف المركز خالد التميمي، حيث رافقوا الوفد الزائر في جولة تفقدية شملت الاطلاع على ورش عمل الأطفال طلبة المركز، وغرف تعزيز القدرات الحسية المظلمة والمضيئة، وجال الفريق على الورش الفنية المتعددة إضافة إلى المسرح واستمعوا إلى شرح مفصل عن الخدمات التي يقدمها المركز حيث يحتضن المركز 150 طالبا من الأطفال ذوي الإعاقة ضمن بيئة اجتماعية آمنة متخصصة وسليمة.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة في معرض الكويت الدولي ضاري العيبان، إن أسرة معرض الكويت الدولي تحرص على مشاركة الأطفال الفرح في مختلف المناسبات لاسيما تنظيم نشاطات وزيارات دورية إلى مختلف المؤسسات الوطنية الكويتية ذات الخدمات والرعاية الاجتماعية في خطوة تؤكد مجددا مدى التزام معرض الكويت الدولي بواجبه تجاه المجتمع بمختلف فئاته وايمانا منه بأهمية المشاركة في تعزيز روح الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء.

وأكد العيبان أن الشركة كعادتها لن تدخر وسعا من أجل المشاركة في تنظيم أنشطة او دعم فعاليات اجتماعية أخرى إسهاما منها في تنمية هذا الجانب تجاه مجتمعنا ووطنا المعطاء الكويت.