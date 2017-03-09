تمتاز مجموعة أزياء ماريلا لموسم ربيع وصيف 2017 باستثنائيتها وتصاميمها المرحة والعفوية التي تضفي بعض الألوان والتصاميم المتميزة إلى خزانة ملابسكم.



فقد جاءت نقشات فيشي المنسوجة بحرفية على المعطف مع التنورة القصيرة التي تحمل رسومات الحيوانات، البلوزات بنقشة المربعات، التنورة الماكسي الطويلة مع القميص الذي يحمل رسمة الفهد والفستان المزدان بأنماط الدوائر والنقاط الكبيرة.



وتنفرد هذه التشكيلة بالنقشات والأنماط المستوحاة من تصاميم الصالونات، حيث نجد الفساتين المصنوعة من قماش الجاكار إلى جانب أطقم البيجامات المزدانة بنقشة الأزهار. وتركز المجموعة على عناصر هذا الموسم الأكثر تميزا، وهو البحر، حيث تعيد مفهومها بشكل متقن وجميل. فجاءت سترة الجاكار المزدوجة الصدر مع أزرار ذهبية، الفستان الماكسي المقلم وطقم البنطلون المزدان إما برسمة المرساة أو الزهور.



أما موضوع الألوان فهو مستوحى من ألوان البحر وتتنوع ما بين درجات الأزرق كالأزرق الداكن، الدنيم الأزرق أو درجات الأحمر الجريء والنابض بالحياة التي تزين السراويل ذات الخصر العالي، الفستان المفتوح على الكتفين والسترة ذات الصدر المزدوج. كما يطغى اللون الأحمر على مجموعة تصاميم البحرية لمزيد من الحيوية حيث نجد البلوزات المقلمة والضيقة على الخصر والجاكيتات القصيرة مع البوستييه برسومات ونقشات جديدة وعصرية.



ولإضفاء المزيد من الأنوثة، نرى الفستان ذو الرقبة الطويلة المصنوع من قماش التول الشفاف لإطلالة باهرة، جذابة وجريئة.

من جهة أخرى، تطغى أشكال الفنون الغرافيكية المستوحاة من الغابة على التنانير الدائرية التي يتم ارتداؤها مع البلوزات والقمصان المزادنة بتدرجات ألوان البحر، البلوزات والقمصان بطبعات مميزة مستوحاة من الطبيعة الاستوائية والسراويل ذات اللون الواحد أو بنقوش فيشي.



أما ألوان أوراق أشجار النخيل، باللون الأخضر والأزرق الفاتح، زرقة البحر الأبيض المتوسط واللون الوردي المحمر هي من أبرز ألوان الصيف التي تطغى على تصاميم الفستان العملي، القميص الضيق على الخصر مع البنطلون الواسع، التنورة الدائرية والقميص بأكمام واسعة وفضفاضة.