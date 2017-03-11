أقبل الصيف سريعا مصطحبا معه الشعور بالانطلاق والمتعة، وكذلك تم الاستعداد من قبل فندق الريجنسي لاستقبال الصيف حيث يحمل هذا الشهر أخبارا سعيدة لرواد الفندق من الإناث وتحديدا في يوم 19 مارس 2017، حيث يعيد الفندق افتتاح استراحة السيدات الفريدة والحصرية لموسم صيف 2017 يوميا من 8:00 صباحا وحتى 7:00 مساء.

تعد استراحة السيدات احد أكثر مرافق الفندق خصوصية حيث تقدم لروادها من النساء ملاذا رائعا في أجواء الصيف الحارة فهي تحتوي على حوض سباحة خارجي ومسبح صغير للاسترخاء، لاونج داخلية أنيقة مع جلسات مريحة وتحتوي أيضا الاستراحة على شاطئ خاص على مياه الخليج العربي.

في حين تستمع ضيفات استراحة السيدات بأشعة الشمس الصيفية والاسترخاء أو السباحة، توفر لهن الاستراحة قائمة متنوعة من المأكولات الخفيفة والصحية وأيضا مجموعة غنية من المشروبات الصيفية يقدمها فريق متكامل من الإناث للحفاظ على أقصى درجات الخصوصية والراحة.

وتفتتح استراحة السيدات أبوابها لاستقبال ضيفاتها لهذا الموسم بدءا من 19 مارس 2017 يوميا من 8:00 صباحا حتى 7:00 مساء في أجواء صيفية رائعة.