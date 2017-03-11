ماري بينيديتي: نبسط عملية الوصول لمنتجات ديزني للعملاء في الكويت

بالتعاون مع وفد ديزني لاند - باريس قامت جامبو للسياحة والسفر ـ الكويت بتنظيم وتقديم عرض مميز لأحدث إطلاقات ديزني من عروض ومنتجات ترفيهية وذلك في شيراتون الكويت يوم 6 الجاري، وحضر العرض عدد من وكلاء السفر وممثلي وسائل الإعلام.

إنها الذكرى الـ 25 على افتتاح ديزني لاند باريس، وللاحتفال بهذا الحدث الخاص، يتطلع ميكي والأصدقاء إلى أن يصبحوا مستكشفي المستقبل في العرض الجديد للعلامة التجارية الاستثنائية، فمهمتهم إبهار الضيوف.

وللتحدث عن الاستكشاف، فإن المجرة البعيدة، البعيدة للغاية، أصبحت أخيرا في متناول أيدينا من خلال جولات حرب النجوم الجديدة: تستمر المغامرات وجبل الفضاء الضخم لحروب النجوم: بعثة المتمردين، حيث يضمن لك ذلك الشعور بتجربة غامرة، وتستمر الاحتفالات بعرضين نهاريين بالقرب من قلعة الجميلة النائمة، وفي عرض ليلي أخير مذهل، تقدم ديزني بارك إضاءات ديزني الجديدة كليا، التي تعبر عن تقنية جديدة كليا.

وتتحدث ماري بينيديتي، المدير الإداري لشركة جامبو للسياحة والسفر قائلة «إننا نبسط عملية الوصول إلى منتجات ديزني للعملاء ووكلاء السفر على حد سواء في الكويت، وفي نفس الوقت، نؤكد على التزامنا بترويج هذه المجموعة الرائعة تحت مسمى وجهات ديزني كل ذلك من خلال تجربة سفر خالية من المتاعب».

وأضاف عبدالله شمس الدين، مدير التسويق بشركة جامبو للسفريات قائلا «يمكن لعملائنا الاستفادة من خصومات حتى 30% بالإضافة إلى إفطار وغداء او عشاء صالح حتى 28 مارس 2017 وخصم 25% بالإضافة إلى إفطار وغداء او عشاء حتى 26 ابريل 2016، إننا نحث الأسر على التخطيط والحجز الآن لموسم فصل الصيف للاستمتاع بـ 6 عروض جديدة، كما أن الحجز مبكرا يساعد على تجنب ضياع الفرص نتيجة الطلب الهائل».

وفي 2017، تكون الذكرى الـ 25 لديزني لاند باريس حيث تكون هناك مجموعة من العروض والفعاليات الجديدة التي تحدث خلال هذا العام، ففي 17 يونيو وفي مسار جديد لمدة 11 ليلة تتم زيارة أوروبا وبربادوس ومارتينيك وسانت كيتس وتوروتولا وجزيرة ديزني الخاصة، كاستاواي كاي، وفي 28 يونيو، مسار جديد ل11 ليلة في دعوة إلى أروبا وكورواكاو وسانت كيتس وتورتولا وكاستاواي كاي.

وكاستاواي كاي جزيرة ديزني الخاصة في جزر البهاما، ويتم تصنيفها بأنها الأكثر دعوة من قبل ضيوف ديزني كروز لاين، ولإعطاء الضيوف الوقت في هذه الجزيرة التي تمثل قطعة من الجنة، تم اختيار رحلات أحلام ديزني المبحرة من ميناء كانافيرات لتتوقف مرتين في كاستاواي كاي.