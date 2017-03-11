الناصر: المؤسسة حريصة على مواكبة التطور في خدمتها الهاتفية الرائدة

أعلنت شركة أدفانتج لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن مشاركة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كراع ذهبي في «ملتقى الكويت الأول لمراكز الاتصال» والذي سيعقد 12 مارس الجاري في فندق الجميرا شاطئ المسيلة، وذلك بدعم من غرفة تجارة وصناعة الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية وبمشاركة العديد من الشركات والهيئات من القطاعين الخاص والعام.

وفي هذا السياق، ذكرت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فاطمة الناصر، أن مشاركة المؤسسة في هذا الملتقى تأتي في إطار حرصها على دعم مثل هذه الملتقيات والفعاليات الهادفة التي تسد فراغا كبيرا في قطاع مراكز الاتصال الهاتفية من خلال عملها على مواكبة التطور الكبير الحاصل فيها، مضيفة أن التأمينات الاجتماعية ستقوم خلال الملتقى باستعراض تجربتها الرائدة في إنشاء مركز الخدمة الهاتفية ومراحل التطوير التي مر بها، من حيث التأسيس والتطوير والخدمات المقدمة.



وأشارت الناصر إلى أن الملتقى سيبحث في العديد من قضايا الساعة التي تهم جميع العاملين والمهتمين بأنشطة مراكز الاتصال الهاتفية، سواء كانوا مستخدمين أو مشغلين أو موردين أو مبرمجين، وذلك عبر استعراض وبحث أهم التطورات والمستجدات ومناقشة سبل تطوير الأداء والنهوض بجودة الخدمات التي تقدمها مراكز الاتصال الهاتفية في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى قيام الملتقى بطرح قضايا مهمة مثل تحسين خدمة المراجعين عبر مراكز الاتصال الهاتفية، بالإضافة إلى التكنولوجيا وجودة الأداء في مراكز الاتصال الهاتفية.



وأشارت الناصر إلى أن مركز الاتصال الهاتفي في المؤسسات والشركات والهيئات المختلفة يعتبر حلقة وصل رئيسية بين مقدم الخدمة والمراجع، وقد أخذت أهمية مركز الاتصال الهاتفي تزداد في السنوات الأخيرة، وأصبحت الشركات والهيئات الخدماتية الحكومية توليه الكثير من الاهتمام باعتباره واجهة ونقطة اتصال رئيسية لها مع المراجعين، مضيفة أنه نتيجة لتعاظم دور مركز الاتصال الهاتفي أصبحت المؤسسات والشركات تستثمر الكثير من الجهد والوقت والمال في تطويره وتحسين أدائه وكفاءته من أجل تقديم أفضل الخدمات للعملاء وتحقيق رضاهم.



هذا، وتوجهت الناصر بالشكر إلى شركة أدفانتج على جهدها الذي تسعى من خلاله إلى دعم جهود قطاع مراكز الاتصال الهاتفي وتعميم الخبرات والمعارف والتكنولوجيا وإنشاء منبر للمختصين يمكنهم من خلاله تبادل الخبرات وطرح أهم المواضيع والبحث في سبل التحسين والتطوير ورفع مستوى الكوادر البشرية العاملة في مثل هذه المراكز.