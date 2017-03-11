صدر العدد الجديد من مجلة صرخة صامتة لشهر مارس والذي حفل بالعديد من المواضيع الاجتماعية والعلمية والثقافية الممتعة لكافة أفراد الأسرة وللمهتمين بقضية التوحد. هناك العديد من المقالات المهمة في هذا المجال مثل مقالة «كيف بدأ الجدل حول اللقاح ولماذا لم ينته؟»، وهي تهم عددا كبيرا من المجتمع خاصة الأسر الجديدة ومشاكل الهروب والتيهان التي يتعرض لها الأطفال والتي تعاني فيها العديد من أسر الحاضنة لمصاب من التوحد، والسؤال المتكرر من أولياء الأمور.. هل سيصبح ابني طبيعيا يوما ما؟!..

ومقالة صحية عن مشاركة الآباء لأبنائهم والتي تفيد في الصحة النفسية للأمهات، وأخطار أدوية السكري على المصابين بالتوحد، وعن الادعاء بشفاء التوحد من خلال الأجهزة والأدوية. ومن المواضيع العلمية نقرأ عن الجديد في مجال الخلايا الجذعية، وعن الحرب مع الأيبولا التي تهاجم البشر، وعن أعراض الاكتئاب للتعرف عليه وعلاجه. وفى هذا العدد تغطية خاصة عن الفيلم الكويتي الروائي «عتيج» وماضي الكويت الجميل في إكسبو 965.. !، ولقاء خاص لصرخة مع د.عصام الفليج والعمل الخيري، وإبداعات شباب الكويت في الاختراعات والمواهب، حيث إن إلقاء الضوء عليهم يساهم في تشجيعهم لاستمرار عملهم لأنفسهم وللمجتمع، ومقالات أخرى للقارئ.