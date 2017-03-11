السرحان: برنامج الزيارة اشتمل على فقرات تثقيفية وتوعوية عن مزايا التوفير

لقناعته الأكيدة بأن الأطفال جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الكويتي، ومن الواجب مضاعفة الاهتمام بهم لتنشئتهم تنشئة سليمة لتقويم سلوكهم وغرز القيم والمبادئ الاجتماعية والإسلامية السليمة في نفوسهم منذ نعومة أظافرهم ليكبروا ويشبوا عليها، زار فريق وحدة الاتصال المؤسسي في بنك الكويت الدولي مؤخرا روضة المسعودي التابعة لمنطقة حولي التعليمية، وذلك استكمالا لسلسلة الزيارات التي ينظمها البنك لعدد من مدارس وزارة التربية والتعليم من بنين وبنات، وبمختلف مراحلها الدراسية في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية، لغرس قيم الادخار والتوفير في نفوس الأطفال هذه المرحلة العمرية المبكرة.



وحول هذه الزيارة، قال رئيس فريق وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، فهد السرحان: «إن مسؤوليتنا المجتمعية تجاه أطفال الرياض لا تقل أهمية عن مسؤوليتنا تجاه تلاميذ وطلبة جميع المراحل الدراسية الأخرى المختلفة بدءا بالمرحلة الابتدائية مرورا بالمرحلة المتوسطة، وصولا للمرحلة الثانوية، وانتهاء بالمرحلة الجامعية، وذلك لان أطفال الرياض هم براعم اليوم، وهم شباب الغد الذين سيعول الوطن عليهم في بناء نهضته ورفعته وحضارته.



وإن برنامج الزيارة اشتمل على فقرات تثقيفية وتوعوية موجزة عن مزايا التوفير وكيفية الادخار، والتي تم تقديمها للصغار بأسلوب مبسط وجاذب يتناسب مع مخيلاتهم ومداركهم الصغيرة، وذلك بمشاركة شخصية «حبوب» الذي يرمز لحساب التوفير الذي خص به «الدولي» هذه الشريحة العمرية وما في مستواها».

يذكر أن بنك الكويت الدولي يولي اهتماما كبيرا بقطاع التربية والتعليم، وذلك من خلال برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية الذي يحرص على رعاية المبادرات الطلابية والأنشطة الثقافية التي تنهض بعقول الطلبة ومعرفة الأجيال الصاعدة باعتبارهم أساس تطور المجتمع وتقدمه.