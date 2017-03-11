سيطلق المجلس الثقافي البريطاني في الكويت معرضه السنوي الكبير للتعليم في المملكة المتحدة (EDUKEX 2017) الذي سيتم افتتاحه من قبل وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس، وسفير المملكة المتحدة في الكويت ماثيو لودج، ومدير عام المجلس الثقافي البريطاني في الكويت جرانت بتلر في فندق ريجنسي - البدع يوم الاربعاء الموافق ١٥ الجاري في تمام الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر.

ومن المؤكد أن هذا المعرض هو الأكثر حيوية من سابقيه، حيث سيحضره ممثلون عن ٣٩ جامعة وكلية بالإضافة إلى مؤسسات تعليم اللغة الإنجليزية في المملكة المتحدة، كما سيوفر العارضون أحدث المعلومات حول فرص الدراسة في المملكة المتحدة، بالإضافة الى مجموعة واسعة من مجالات الدراسة والمستويات المتاحة، وسيوفر المعرض فرصة ممتازة للطلاب المرشحين للحصول على كل ما يحتاجون إليه من معلومات حول شهادة الدراسة الثانوية العامة GCSE وA-Level والدورات التأسيسية، ودورات اللغة الانجليزية والدبلومات وشهادات الدراسة المهنية والشهادات الدراسية لمراحل البكالوريوس والماجستير وجميع أنماط الدراسات العليا. ويرعى المعرض من قبل بنك الخليج.

وقال مدير المجلس الثقافي البريطاني في الكويت جرانت بتلر: «إن معرض التعليم في المملكة المتحدة يجمع عددا كبيرا من أبرز المؤسسات التعليمية التي تقدم العديد من البرامج الأكاديمية والمهنية إلى دورات تعلم اللغة الإنجليزية خلال أشهر الصيف والدراسة للحصول على مواد A-Level. ويوفر هذا المعرض فرصة لا تضاهى للالتقاء بمجموعة واسعة من المؤسسات التعليمية من المملكة المتحدة، مع الاطمئنان على الجودة التي سيكتسبها الطلاب نتيجة اختيارهم للمملكة المتحدة للدراسة الجامعية في الخارج».

وإلى جانب العارضين، سيوفر المجلس الثقافي البريطاني موظفين مدربين للإجابة عن الاستفسارات حول إجراءات تقديم طلبات التسجيل، والسكن، ورسوم الدراسة ومدتها، ومعلومات عامة حول المعيشة، والإقامة في المملكة المتحدة. وستكون هناك عروض خاصة للزوار من قبل «وكالة شؤون المنافذ الحدودية بالمملكة المتحدة» حول متطلبات التأشيرة للمملكة المتحدة، كما ستكون هذه فرصة ممتازة للتعرف على مختلف الطرق لاكتساب مهارات اللغة الإنجليزية أو الحصول على المؤهلات المطلوبة في المملكة المتحدة من خلال المجلس الثقافي البريطاني في الكويت.

وأضاف مدير مشروعات التعليم في المملكة المتحدة بالمجلس الثقافي البريطاني عمران يوسف: «ان هناك العديد من المزايا للدراسة في المملكة المتحدة، ومنها أنك تستطيع جعل تجربة دراستك في المملكة المتحدة تثري مستقبلك من خلال اكتساب الخبرة العملية القيمة وتحسين مهاراتك اللغوية لتصبح سيرتك الذاتية أكثر فعالية في المستقبل.

الحياة الطلابية هي شيء رائع ومتنوع في المملكة المتحدة. ولكن ما هي حياة الطلاب في المملكة المتحدة قد يتساءل المرء؟ أنه أمر لا يصدق لان العالم من الوسط الأكاديمي واسعة وعريق، لديك الفرصة لاكتساب العلم من بعض من أفضل العقول في العالم والحصول على موارد باهظة.

اذهب بعقل متفتح، وكون على استعداد للتعليم والاستماع إلى الناس، لأن الدراسة في المملكة المتحدة تنوير وصقل لكم.

وفي هذه المناسبة، قال السفير البريطاني بالكويت ماثيو لودج: يسعدني أن أرحب مرة أخرى بمعرض المملكة المتحدة للتعليم في الكويت. لقد شهدت خلال ثلاثين شهرا قضيتها في الكويت، روابط متينة تذكرني دائما بالعلاقات الوثيقة التاريخية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تجمع المملكة المتحدة والكويت. ويتجلى ذلك في هذا العام التاريخي الذي يشهده كلا البلدين، والذي يوضح بشكل خاص العلاقات العميقة التي تجمعنا. لقد شهدنا في العام الماضي مشاركة فعالة من كلا الجانبين في العديد من القضايا التي تخص الأمن الالكتروني (الأمن السيبراني)، والتعاون القضائي، وطبعا، مجال التعليم.

إن العديد من كبار الشخصيات الكويتية التي سعدت بلقائها والعمل معها تابعت دراستها بالمملكة المتحدة - سواء في المدرسة أو الجامعة. يسعدني أن أرى الازدهار المستمر للعلاقات التي تجمع بلدينا ورؤية أجيال جديدة من الكويتيين يسافرون إلى المملكة المتحدة للدراسة. إن المملكة المتحدة والكويت تشاركان الاعتراف بأهمية التعليم للمجتمع. لقد تشرفت بمقابلة ما يعادل أكثر من 4500 طالب كويتي يدرسون في مختلف أنحاء المملكة المتحدة - في لندن وأكسفورد، وكامبردج، وبرمنغهام، ودورهام، ومانشستر، وليفربول وأماكن أخرى. أصبح الآن عدد الطلبة الكويتيين في المملكة المتحدة أكثر من 4500 طالب.

تعتبر المؤسسات التعليمية البريطانية من المؤسسات الرائدة في العالم، ويقوم معرض المملكة المتحدة للتعليم بدور فعال في المجتمع لإبراز هذه المؤسسات من خلال مواصلة وتوسيع هذه الروابط. آمل أن تزداد قوة العلاقات بين بلدينا، وأن يستمر الشباب الكويتي في اختيار المملكة المتحدة كأفضل وجهة لهم لمواصلة دراستهم.

وبهذه المناسبة قالت مساعد مدير عام إدارة الاتصال المؤسسي في بنك الخليج ليلى القطامي: «يفخر بنك الخليج برعايته ودعمه لمبادرات مهمة كالمعرض البريطاني السنوي للتعليم في الكويت الذي يقيمه المجلس الثقافي البريطاني. ويؤمن البنك بأهمية التعليم والأنشطة التي تحث على تطوير قدرات الشباب وتساهم في تنمية المجتمع بشكل مباشر وتعمل على إحراز المزيد من التقدم في مجالات أخرى هامة كالرعاية الصحية للمجتمع. ونحرص في بنك الخليج على تقديم الفرص للشباب وتشجيعهم على مواصلة تعليمهم واستغلاله في اختيار أفضل المسارات الوظيفية التي تحقق لهم ما يسعون إليه من نجاح في حياتهم». ويتم تشجيع الطلاب المحتملين بتسجيل حضورهم إلى المعرض مجانا على هذا الرابط

http://www.britishcouncil.com.kw/en/events/education-uk-exhibition