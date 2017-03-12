التواصل مع الخريجين الشباب من أجل غد أفضل





يشارك بنك الخليج في معرض جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا الوظيفي الـ 19 من خلال تقديم الرعاية الماسية.

ويهدف المعرض الوظيفي الى ايجاد فرص وظيفية مستقبلية للطلبة وحديثي التخرج في جامعة الخليج. يقام المعرض لمدة يومين، اليوم الأحد وغدا الاثنين 13 داخل الحرم الجامعي.

وتأتي مشاركة بنك الخليج في معرض جامعة الخليج الوظيفي انسجاما مع التزامه بتمكين الشباب الكويتي وتشجيع المهارات الشابة على الانضمام الى عائلة البنك، ويشارك «الخليج» بجناح خاص ممثل بفريق الموارد البشرية خلال المعرض يمنح من خلاله الطلبة وحديثي التخرج فرص التعرف على ثقافة العمل في البنك

وتعليقا على الموضوع، قالت مدير عام ادارة الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج: «يفتخر بنك الخليج بأن نسبة القوى العاملة من المواطنين تبلغ 66% من اجمالي عدد موظفي البنك، ما يؤكد على التزام البنك في استقطاب العمالة الوطنية وتوظيفها وكذلك تحقيق المساواة بين الجنسين على أسس الكفاءة والخبرة والمهنية. نؤمن بأهمية الاستثمار في مواردنا البشرية ونثق بأن هذا الاستثمار سيعود بالفائدة علينا جميعا، ونتطلع الى استقطاب أكبر عدد من الشباب الموهوب والطموح للعمل في البنك». وأضافت الحجاج: «انطلاقا من التزامنا في دعم الأجيال الصاعدة، أطلق البنك برنامج «أجيال» للتطوير الوظيفي في عام 2014 وهو برنامج للخريجين يهدف الى تطوير كادر من المصرفيين الشاملين للعمل في البنك.

ويوفر هذا البرنامج فرصا للشباب الكويتي الواعد لتسلم مناصب قيادية في البنك، ومن ضمن أولويات برنامج أجيال الذي يتم تقديمه بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية التأكد من تفوق الخريجين في حياتهم المهنية واحداث تغيير في القطاع المصرفي والمالي.

ويعتبر معرض جامعة الخليج الوظيفي من أهم المعارض التي تنظم سنويا وذلك لأنه يساعد على انتقال الطلبة بطريقة سهلة الى سوق العمل بعد تخرجهم، ويشكل المعرض الوظيفي فرصة مميزة للطلبة وأرباب العمل على حد سواء للتواصل بشكل جيد من أجل بدء حياتهم المهنية بالشكل الصحيح.

ويتواجد بنك الخليج في المعرض للتنسيق مع الطلاب وحديثي التخرج، من أجل منحهم فرصة تقديم الطلبات للمشاركة في فترة التدريب، أو التطوع، أو الوظائف المتوافرة في البنك، كما سيقوم البنك بتقديم الخدمات والارشادات ومعلومات حول السوق، بالاضافة الى جمع السير الذاتية ومساعدة الطلاب على تقديم الطلبات عبر الانترنت للحصول على فرص وظيفية محتملة واجراء المقابلات المباشرة مع المرشحين. ويعلق بنك الخليج أهمية كبرى على الموارد البشرية ويضعها في مقدمة أولوياته، كما يركز جهوده على ايجاد فرص العمل المناسبة للشباب الكويتي، مما يتيح لهم بناء مستقبل مهني واعد، والمساهمة في تقدم وازدهار البلاد.