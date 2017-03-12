فاز مقهى «سكند كب» التابع لشركة المقاهي الكندية العالمية الرائدة والمتخصصة في تقديم أجود أنواع القهوة والمشروبات وممثلة بشركة «داغر وحناوي» على عدة جوائز في نيقوسيا - قبرص، وذلك خلال المؤتمر الذي تقيمه العلامة التجارية الكندية بشكل سنوي.



وقد تم توزيع الجوائز بحضور المدير التنفيذي لشركة داغر وحناوي عصام داغر ومدير عمليات «سكند كب» ذو الفقار ادريس ومساعد مديرعمليات «سكند كب» خالد مرعي.

وكانت الجوائز كالتالي: جائزة أفضل تسويق، جائزة الاستدامة، جائزة أفضل العروض، جائزة تقديم أفضل برنامج غذائي، بالإضافة إلى حصول موظف «سكند كب» أرجيل جستينيانو على جائزة «سكند كب 2017» في مسابقة فن الرسم على القهوة Competition Latte Art وتأهله لنهائيات Barista Championship ممثلا«لمنطقة الشرق الأوسط، وتجدر الإشارة إلى أن مقهى سكند كب يضم 23 فرعا» موزعة داخل الكويت.