البرنامج تضمن فيلماً تعليمياً عن العادات والتقاليد التي تحلى بها الآباء والأجداد





نظم البنك التجاري الكويتي زيارة لمدرسة عبدالكريم عبداللطيف السعيد الابتدائية ـ بنين ـ التابعة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية، وتأتي هذه الزيارة ضمن فعاليات حملة «يا زين تراثنا» السادسة التي قام البنك بإطلاقها بداية من الشهر الجاري، والتي تهدف إلى إحياء التراث الكويتي القديم وتذكير جيل اليوم بالعادات الكويتية وأنماط الحياة التي عاشها الآباء والأجداد في الماضي.

وفي هذا السياق، صرحت مساعد المدير العام، إدارة الإعلان والعلاقات العامة أماني الورع قائلة: «لقد قمنا بترتيب هذه الزيارة لمدرسة عبدالكريم السعيد في إطار برامج وفعاليات الحملة التراثية والزيارات المدرسية التي تتضمنها الحملة».

وبينت أماني الورع أن البنك التجاري يدرك ومنذ وقت طويل أن التراث الكويتي غني بالمعاني والعبر، وأن تقاليد وأنماط الحياة التي عاشها الآباء والرعيل الأول من أهل الكويت يجب المحافظة عليها حتى لا تذهب طي النسيان، وهذا ما دفع البنك إلى تنظيم حملته الرامية إلى إحياء التراث الكويتي القديم وما شملته من زيارات للمدارس لإطلاع الطلبة والطالبات على فعاليات هذه الحملة التراثية.

وأضافت أماني الورع أن برنامج الزيارة لمدرسة عبدالكريم السعيد اشتمل على عرض الفيلم التعليمي الذي يعرض بعض العادات والتقاليد التي تحلى بها الآباء والأجداد في الماضي، وشرحا لبعض الكلمات القديمة، بالإضافة إلى إطلاع الطلبة على أكبر قدر من المعلومات التراثية والألعاب الشعبية والمهن والأمثال التي كانت تتداول في الماضي، كما تخللت الزيارة إقامة العديد من المسابقات التراثية المتنوعة، حيث تفاعل الطلبة مع الأسئلة التي تم طرحها عليهم. وفي ختام الزيارة نال كل طالب هدية تذكارية من البنك التجاري.

وقد توجهت إدارة المدرسة بالشكر إلى إدارة البنك على هذه الزيارة وعلى الجهود المبذولة من قبل البنك لإحياء التراث الكويتي القديم حيث تركت هذه الزيارة أثرا كبيرا في نفوس طلابها وساهمت أيضا في إضافة معلومات تراثية جديدة لطلبة المدرسة.