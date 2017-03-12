تحسين مستوى وعي الفرد تجاه المسببات والأمراض المنتشرة





تماشياً مع إستراتيجية مستشفى هادي في نشر التوعية الصحية بين شرائح المجتمع وحرصا منه على تقديم الخدمات الوقائية اللازمة للحد من انتشار أمراض العصر نظم مستشفى هادي بالتعاون مع وزارة الصحة حملة توعوية عن مخاطر الدهون الثلاثية تحت شعار «استمتع بحياتك إلى أقصى مدى».

وتهدف هذه الحملة إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر الدهون الثلاثية والكوليسترول والاكتشاف المبكر لهذه الأمراض تضمنت الحملة كشفا مجانيا عن الدهون الثلاثية والكوليسترول وتم توزيع منشورات توعوية وهدايا.

وفي كلمة له، قال د.عاصم محمد فتحي استشاري القلب والقسطرة التشخيصية والعلاجية بمستشفى هادي وأستاذ القلب جامعة عين شمس، تزايد في الآونة الأخيرة نسب الدهون الثلاثية والكوليسترول نتيجة للعادات الصحية السيئة والوجبات السريعة وعدم الاهتمام بممارسة الأنشطة الرياضية.

ونظرا لأن ارتفاع مستوى الدهون بالدم يؤدي إلى ضيق الشرايين ما قد يصيب القلب أو المخ بأضرار جسيمة ولا يؤدي ارتفاعها إلى أي أعراض سابقة، لذلك ننصح بإجراء تحليل الدم لمستوى الدهون والكوليسترول بصفة دورية وبالذات في أقارب المرضى المصابين بأمراض القلب أو الأوعية الدموية.

وأضاف د.عاصم فتحي: لا يتوافد الكثير من الأفراد إلى العيادات والمستشفيات بحثا عن العلاج والوقاية من الأمراض إلا بعد حدوث الأمراض، وهذا يجعلنا نوقن أن هناك نسبة من الخلل في سبل التثقيف والوعي العام، لذا فإن هذه الحملات الصحية التوعوية تهدف غالبا إلى استكشاف مخاوف ومشاكل الأفراد والسعي إلى حلها بطريقة علمية تحسن من مستوى وعي الفرد تجاه المسببات والأمراض المنتشرة أو السلوكيات والممارسات الخاطئة التي تؤمن له بيئة صحية ذات مستوى عال من التثقيف الصحي.