احتفلت «مونتانيا» بإطلاق تشكيلة ربيع وصيف 2017، وبتدشين خدمة الستايلست لأول مرة في الكويت والخليج والتي تقدمها لزبونات «مونتانيا» 8 كويتيات متخصصات في تنسيق المظهر، بحضور رئيسة قسم التصميم في مونتانيا المدونة ومصممة الأزياء دلال القبندي والفنانة الكويتية الشابة آلاء الهندي، وعدد من شخصيات مواقع التواصل الاجتماعي، وممثلي وسائل الاعلام في فرعها في الافنيوز.

وتميزت تشكيلة مونتانيا الجديدة للموسم الحالي بألوانها الصيفية والربيعية الجذابة وتصميماتها العصرية وقصاتها المبتكرة التي تناسب كل ومختلف الأذواق والأعمار لا سيما المرأة العاملة والموظفة، اضافة الى تزيينها بمجموعة رائعة من الاكسسوارات والحقائب التي تلائم قطع المجموعة.

وبهذه المناسبة أعلن المدير التنفيذي لشركة مونتانيا محمد المصري عن اطلاقها مبادرة هي الاولى من نوعها في الكويت والخليج، لدعم العنصر الكويتي في سوق العمل، حيث وظفت 8 كويتيات بوظيفة ستايلست، بعدد من فروعها، لتقديم الاستشارات المجانية لزبونات «مونتانيا» بالمظهر وتنسيقه واختيار الألوان والاكسسوارات الملائمة لكل تصميم، مع تقديم خدمات مميزة وفريدة من نوعها للراغبات في تغيير الموديل وفق شروطهن مواصفاتهن الخاصة، وهو ما سيضفي على التسوق متعة كبيرة وتجربة مثيرة، بفضل اتاحة الفرصة لكل زبونة بتصميم أزيائها الخاصة بإشراف نخبة من الكويتيات المتخصصات بتنسيق المظهر والالوان، لتبدو بأبهى وأجمل طلة، مشيرا الى أن الخطة التوسعية لمعارض الشركة مستمرة حيث تتواجد الآن مونتانيا في أكثر من 25 معرضا بمعظم دول الخليج بالكويت والسعودية والإمارات والبحرين، وقريبا في فرع الطوار مول بقطر.

بدوره، قال مدير التسويق وتطوير الأعمال في شركة «مونتانيا» فادي السمنة: تميز «مونتانيا» وتفوقها على شركات الأزياء المنافسة في السوق الكويتي، يرتبط بتبنيها استراتيجية خاصة في آليات عملها العنصر والمحرك الأساسي بها هي مصممة الأزياء الكويتية، التي نثق بها وبذوقها الفريد والمميز الذي يحظى بتقدير كبير واهتمام من قبل زبونات «مونتانيا» في الكويت وخارجها.

وأعربت مديرة قسم التصميم في مونتانيا دلال القبندي عن سعادتها بتدشين خدمة الستايلست الأولى من نوعها في الكويت.