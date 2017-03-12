ناجيا: الأمن والسلامة والبيئة من أولوياتنا





انسجاما مع برنامجه الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية، أعلن بنك الكويت الدولي عن رعايته ودعمه لمهرجان «يوم رجل الإطفاء» الـ15 والذي أقيم تحت رعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله من 9 إلى 11 مارس.

وهدف المهرجان إلى نشر التوعية بين الجمهور حول كيفية الوقاية من الحرائق، طرق مكافحتها وتوفير مستلزمات الأمان للمنازل والممتلكات، فضلا عن الاحتفال بعيد هؤلاء الجنود الذين لهم فضل كبير في حماية المنشآت والأفراد.

هذا وشارك في المهرجان كل من وزارة الدفاع، ممثلة في قيادة إطفاء الجيش، والحرس الوطني، ممثل بوحدة الإطفاء والإنقاذ، وشركة نفط الكويت، ممثلة بمجموعة الأمن والإطفاء، وشركة ايكويت للبتروكيماويات، كما تخلل المهرجان أنشطة عدة شملت عروضا ومسابقات توعوية، فضلا عن معرض لقطاعات الإطفاء والجهات المشاركة وكذلك معرض لآليات الإطفاء والمكافحة.

وأعرب مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك نواف ناجيا عن فخره وسعادته لرعاية هذا المهرجان الذي يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للحماية المدنية الذي يوافق الأول من مارس من كل عام، حيث يعد بمنزلة يوم خاص سنوي لكل رجل إطفاء يقدم تضحيات في سبيل خدمة الوطن والمواطن وتحقيق الأمن والسلامة للجميع.

وأضاف ناجيا أن هذه الرعاية تنبثق من حرص الدولي الدائم على تنمية المجتمع ونشر التوعية بين أبنائه بما يتعلق بالأمن والسلامة والبيئة، إلى جانب مشاركة رجال الإطفاء في هذه الفعالية الخاصة وشكرهم على كل ما يبذلونه في سبيل خدمة المجتمع والوطن، كونهم الجنود المجهولين الذين يحرصون على حماية سلامة الأفراد والممتلكات.

ويواصل الدولي نهجه الثابت في دعم وتنمية مؤسسات المجتمع الكويتي كافة ضمن إطار التزامه ببرنامج الرائد للمسؤولية الاجتماعية، حيث يحرص على تعزيز مساهماته وفعالياته الاجتماعية والوطنية في كافة الميادين مطلقا المبادرة تلو الأخرى التي تخدم المجتمع وأفراده.