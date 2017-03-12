الرعاية تأتي دعماً وتقديراً للجهود الملموسة لرجال الإطفاء في إنقاذ الأرواح وحماية المجتمع





قامت شركة ايكويت للبتروكيماويات، الجهة العالمية الرائدة في إنتاج البتروكيماويات، برعاية مهرجان يوم رجل الإطفاء الـ15 الذي تنظمه الإدارة العامة للإطفاء، تحت رعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله، إذ تأتي هذه الرعاية كجزء من الدعم المتواصل الذي توليه الشركة دعما وتقديرا للجهود الملموسة لرجال الإطفاء في إنقاذ الأرواح وحماية المجتمع في الكويت. وقال مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة في شركة ايكويت محمد الشمري: «نفخر في شركة ايكويت بأن تكون لنا فرصة لدعم رجال الإطفاء والجهود التي تبذلها الإدارة العامة للإطفاء للحفاظ على سلامة الأفراد والمرافق العامة والخاصة على حد سواء، وها نحن نواصل عاما بعد عام تعزيز شراكتنا القوية مع الإدارة العامة للإطفاء التي تتمثل في مشاركة مختلف الخبرات في مجالنا، وإقامة ورش العمل وبرامج التدريب المشتركة بشكل دوري، وإطلاق حملات تتعلق بالسلامة، والتنسيق معا يوميا لضمان سلامة الجميع، في ظل أفضل الممارسات المهنية العالمية التي نطبقها لخدمة كل فرد في المجتمع الكويتي».

خلال افتتاح المهرجان، قامت شركة ايكويت بتقديم دروع تذكارية إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد.

وتضمنت كذلك مشاركة الشركة وجود جناح لتقديم مختلف نصائح السلامة للمشاركين من قبل مجموعة من الموظفين في إدارة الصحة والسلامة والبيئة بمن فيهم أعضاء فريق ايكويت للطوارئ.

وتمثل مجموعة ايكويت جهة عالمية رائدة في إنتاج البتروكيماويات التي تساهم في إيجاد عالم أفضل. وتضم المجموعة كلا من شركة ايكويت للبتروكيماويات وجميع شركاتها التابعة، إضافة إلى الشركة الكويتية للأولفينات.

وتعتبر المجموعة حاليا ثاني أكبر منتج للإيثيلين جلايكول على مستوى العالم مع وجود مجمعات صناعية في الكويت وأمريكا الشمالية وأوروبا لإنتاج الإيثيلين، والإيثيلين جلايكول، والبولي إيثيلين، وتيريفثالات البولي إيثيلين، ويتم تسويق هذه المنتجات في آسيا والأميركتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وباعتبارها مؤسسة عالمية رائدة، فإن مجموعة ايكويت تولي الكثير من العناية تجاه مبادئ التنمية المستدامة والالتزام بأفضل الممارسات في جميع مناطق تواجدها من خلال الشراكات مع مختلف الأطراف ذات العلاقة مثل الموظفين والعملاء وكذلك المجتمعات ككل في مجالات متعددة تشمل التنمية البشرية والبيئة والتعليم والصحة والتوعية المجتمعية. وتتضمن الجهات المساهمة في مجموعة ايكويت كلا من شركة صناعة الكيماويات البترولية، وشركة داو للكيماويات، وشركة بوبيان للبتروكيماويات، وشركة القرين لصناعة البتروكيماويات البترولية. وتقوم المجموعة بتوفير خدمات وحلول تتميز بالكفاءة العالية مما يساهم في دعم العملاء العالميين ومختلف الأطراف ذات العلاقة نحو تحقيق المزيد من النمو وما يسعون إليه من نجاح من خلال تطبيق شعار «شركاء في النجاح».