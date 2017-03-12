تسليط الضوء على نمط الحياة الصحي ذي التأثير المباشر على تشخيص السرطان





شاركت شركة بحرة التجارية، إحدى شركات مجموعة الساير القابضة، إلى جانب إحدى ماركاتها الأساسية «بوب كات» وإدارة التميز المؤسسي في المجموعة في ماراثون يوم السرطان العالمي تحت عنوان «بالرياضة نهزم السرطان».

وحضر المناسبة عبدالعزيز كريدوح، رئيس الادارة المالية ونهاد الحاج علي، نائب مدير مجموعة التميز المؤسسي وغانغادهاران بيجو، مدير مبيعات المعدات الثقيلة في شركة بحرة التجارية وشيبو محمد، مدير الاستدامة ومسؤولية الشركة الاجتماعية ود.أحمد العوضي، رئيس مركز الكويت لمكافحة السرطان، الهيئة العامة للرياضة، فريق الخطوة الأولى لمكافحة الأمراض إضافة إلى فريق عمل التميز المؤسسي في مجموعة الساير ويتضمن يحيى عثمان وزياد ابراهيم ومحمد نمر، كما شارك عدد من أشخاص متحمسين لخلق تأثير إيجابي حول الصحة والعافية في المجتمع بالإضافة الى خلق الوعي حول الحاجة الى مكافحة السرطان.

مشاركة التجارب لإلهام الآخرين

وخلال النقاش تم تسليط الضوء على نمط الحياة الصحي ذي التأثير المباشر على تشخيص السرطان، فهناك نسبة كبيرة من أمراض السرطان سببها العادات الغذائية غير المنظمة وغير المتوازنة، عدم ممارسة التمارين والسلوكيات غير الصحية، لتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان فإنه يوجب علينا تشجيع بعضنا البعض للحفاظ على حياة صحية والتشخيص الدوري للسرطان وتلك هي الرسالة التي ترغب إدارة التميز المؤسسي في مجموعة الساير وشركة بحرة التجارية وبوب كات في نقلها للآخرين.

وفي هذه المناسبة أوضح م.نهاد الحاج علي، نائب مدير مجموعة التميز المؤسسي قائلا: «إن استدامة الساير وسياسة الاستدامة ومسؤولية الشركة تهدف إلى خلق وعي اجتماعي فيما يخص المجتمع ورفاه أصحاب المصلحة، ومن خلال هذه المبادرة فإننا نتمنى أن نستمر في مشاركة المجتمع لإظهار روح التضامن نحو الالتزامات الإقليمية والعالمية تجاه مكافحة السرطان».

ونثمن عاليا مبادرات فريق الخطوة الأولى في مجال الوقاية من الأمراض عامة ومكافحة السرطان خاصة خلال السنوات الماضية.

وصرح حمزة ملكاندي، مدير عام شركة بحرة التجارية، بهذه المناسبة قائلا: «إن مشاركة شركة بحرة التجارية وبوب كات في هذه المناسبة الملهمة تدعمها رؤية الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للساير وموكلينا، بصفتنا كشركة وأفراد فإننا مسؤولون عن نشر رسالة مكافحة السرطان والتقليل من تأثيره على الأفراد، العائلات والمجتمعات».

وأضاف حمزة: «إن مشاركة بوب كات، وهي شركة معدات إنشائية مقرها الولايات المتحدة وتمثلها شركة بحرة التجارية في الكويت، في المجتمع تحمل دوما رؤية أكبر للاستدامة ومسؤولية الشركة الاجتماعية التي تشاركها مجموعة الساير القابضة، وإن هذا ما هو إلا دليل على اهتمامنا المشترك في تحسين حياة الناس داخل المجتمعات التي نعيش فيها».