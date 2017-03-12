ضمن خططها التنموية لدعم ورعاية الشباب وتحفيز المواهب المتميزة، أعلنت شركة السالمية جروب لتنمية المشاريع عن الفائزين بمسابقة «أفضل لقطات مصورة في بوليفارد»، حيث شارك في المسابقة العديد من المصورين المحترفين والهواة.

ومن خلال لجنة مكونة من أمهر المصورين والمختصين، تم اختيار أفضل 3 صور بناء على الإبداع في تقديم الفكرة.

وتقديرا على جهودهم تم التواصل مع الفائزين الثلاثة لتسليمهم جوائزهم القيمة المقدمة من AAB World وذلك في 9 مارس 2017 من قبل المدير العام لبوليفارد أمير وليام.

وكجزء من تكريم جميع المصورين الذين شاركوا في هذه المسابقة سيتم عرض بعض من صورهم في بوليفارد مول في معرض صور مميز ليستمتع به جميع زوار بوليفارد.

وأضافت مديرة التسويق والتأجير روان عدنان أن بوليفارد مستمر على مدار العام في تقديم العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية والبرامج السياحية للرواد من داخل الكويت وخارجها.



حيث يتم باستمرار الإعلان عن جميع هذه الفعاليات بالإضافة إلى مسابقات وجوائز قيمة لجميع المتابعين في وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة لبوليفارد.