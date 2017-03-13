البسام: نؤمن بالاستثمار في الشباب واستقطاب المبدعين منهم

إيمانا منها بالدور الكبير الذي يلعبه الشباب في المستقبل، تشارك Ooredoo، أسرع شبكة في الكويت، كراع ماسي للمعرض الوظيفي التاسع عشر في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا «Gust» والذي تم افتتاحه أمس الأحد في مبنى جامعة الخليج، وتستمر Ooredoo باستقبال الطلبة والطالبات في جناحها من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، حيث ترحب الشركة بكل الطلبة من مختلف التخصصات للتعرف على فرص العمل والتدريب الميداني، إضافة إلى إجراء مقابلات وظيفية افتراضية مع الطلبة.

تأتي هذه المشاركة إيمانا من Ooredoo بأهمية دعمها للشباب وتوفير فرص عمل لهم، خصوصا في قطاع حيوي ومهم مثل قطاع تكنولوجيا الاتصالات، وتنفيذا لسياستها في المسؤولية الاجتماعية، تعمل Ooredoo جاهدة على المشاركة في جميع المناسبات التي تدعم الشباب وطموحاتهم الوظيفية لتعريفهم بفرص العمل في الشركة، وهذا يأتي إيمانا من إدارة الشركة بالدور الكبير الذي يلعبه الشباب في بناء المستقبل.

وفي تصريح عن المشاركة في المعرض، قال رئيس قطاع الموارد البشرية والخدمات الإدارية عمر البسام: نؤمن في Ooredoo الكويت بأهمية الاستثمار بالشباب واستقطاب المبدعين منهم للانضمام إلى عائلة Ooredoo، حيث نسعى لأن تكون بيئة العمل محفزة للإبداع والاجتهاد، وأن تكون جاذبة خصوصا للكوادر الوطنية التي نؤمن بما لديها من طاقات ومواهب تخدم مختلف القطاعات في الدولة وتساهم في بناء المجتمع. ويتواجد موظفو قطاع الموارد البشرية في جناح Ooredoo للرد على استفسارات الطلبة حول العمل في الشركة والفرص الوظيفية المتاحة لهم فيها، إضافة إلى تعريفهم عن إمكانية الحصول على فرص تدريبية في الشركة. ولا تعد هذه المشاركة الأولى

لـ Ooredoo في معارض وظيفية، حيث شاركت في وقت سابق في عدد من المعارض الوظيفية بالمشاركة مع مؤسسات تعليمية مختلفة، وتسعى الشركة لمساعدة الشباب على اكتشاف آفاق جديدة تحقق لهم طموحاتهم الوظيفية وتسمح لهم بالاستفادة من تخصصاتهم العلمية في حياتهم المهنية.

وتتميز Ooredoo ببيئة عمل حيوية تشجع على تبني الأفكار الجديدة وتنمي الإبداع لدى الموظفين، حيث تقوم الشركة بشكل مستمر بتقديم فرص التدريب والخبرة لموظفيها في مختلف المجالات بالتعاون مع مؤسسات تدريبية داخل الكويت وخارجها، وذلك إيمانا من الشركة بأن ذلك يعود بالنفع على مصلحة العمل في الشركة.

تعتبر Ooredoo شركة اتصالات عالمية توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت والبرودباند للإنترنت.