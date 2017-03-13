المانع: نهدف إلى تحفيز التواصل الاجتماعي بين شرائح المجتمع

قامت شركة معرض الكويت الدولي بتكريم فريق التواصل الاجتماعي من العاملين بشركة معرض الكويت الدولي نظير جهودهم الحثيثة والمستمرة، عبر انجازاتهم المثمرة في انجاح التواصل الالكتروني بين الشركة وجمهورها من المهتمين بالمعارض والفعاليات.

وفي هذا السياق، قام مدير ادارة الموارد البشرية والشؤون الادارية عبدالعزيز المانع بتكريم الموظفين العاملين بفريق التواصل الاجتماعي وتسليمهم شهادات الشكر بهذا الخصوص.

أشاد المانع بفريق عمل التواصل الاجتماعي بالشركة وحرصه المستمر على المتابعة الحثيثة والمستمرة، شاكرا تفانيهم في العمل من اجل ابراز الصورة المشرفة للشركة، داعيا الى بذل المزيد من الجهد تماشيا مع تطبيق جزئية التواصل والتي تأتي ضمن استراتيجية الشركة الهادفة الى التعريف بفعاليات ومعارض الشركة المختلفة الكترونيا، استكمالا لتحقيق اهدافها في ابراز دورها في تحفيز التواصل الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع وفي اطار سعينا لدعم وتعزيز الروابط وتنمية العلاقات بين الشركة وجمهور هذه المعارض.

ودعا الجمهور الكريم من المواطنين والمقيمين الى اغتنام الفرصة وزيارة جميع معارض الشركة بمتابعة إعلاناتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا الى ان الشركة لن تدخر وسعا في سبيل ارضاء جمهورها بحيث نكون دائما عند حسن ظنهم.