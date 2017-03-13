العتيبي: دعم الشباب وريادة الأعمال من صميم استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للبنك

الصالح: نهدف إلى مساعدة المصممين الشباب في إنشاء أعمال تجارية فعالة

قدم بنك الخليج رعايته للملتقى السنوي الرابع لريادة الأعمال والتصميم «إجعل إبداعك مهنة» لعام 2017، الذي نظمته «يور إيه أوكاي» يومي الجمعة والسبت 3 و4 مارس الجاري في دار الآثار الإسلامية بمنطقة اليرموك.

وضم الملتقى باقة متنوعة من أصحاب الأعمال والمصممين الذين شاركوا بخبراتهم لإلهام الشباب من رواد الأعمال وتقديم النصح والإرشاد لهم في سبيل إضاءة الطريق أمامهم للإبداع وتحقيق النجاح.

وتعليقا على هذا الحدث، قال مدير العلاقات الخارجية في بنك الخليج خالد العتيبي: يأتي دعم ريادة الأعمال ودعم الشباب في صميم استراتيجية بنك الخليج للمسؤولية الاجتماعية، ونعتز برعايتنا للملتقى الرابع لريادة الأعمال والتصميم ويسرنا ضمه لبرنامج المسؤولية الاجتماعية الذي يتبناه البنك، والذي يتضمن دعم ورعاية العديد من الفعاليات الاجتماعية التي تركز على الشباب والتعليم والصحة واللياقة البدنية، ومساعدة المحتاجين، وتمكين المرأة، وتعزيز الثقافة والتراث الكويتي.



من جهتها، قالت الشريك المؤسس والمدير العام لمبادرة «يور إيه أوكاي» ربى الصالح في تصريح صحافي: نسعى الى بناء الجسر الذي يربط الشغف بالمهنة لمساعدة المصممين الشباب في إنشاء أعمال تجارية فعالة على المدى الطويل والتي تعود بالفائدة على الاقتصاد الكويتي.

وشارك في الملتقى خبراء من الكويتين والعرب، الذين ألقوا محاضراتهم على مدار اليومين، وعلى هامش الملتقى أقيم معرض للفنون والتصاميم التي قدمها المشاركون، وأماكن خاصة لتقديم المشورة وفعاليات أخرى عديدة أقيمت في الهواء الطلق. والملتقى السنوي الرابع لريادة الأعمال والتصميم «اجعل إبداعك مهنة» هو فعالية مجانية غير ربحية تهدف إلى توعية وتوجيه المصممين والمبدعين من خلال تزويدهم بمعلومات فنية في مجال الابتكار والتصميم وكذلك أسس إقامة المشاريع وإدارتها.

والجدير بالذكر أن هذا الملتقى هو الوحيد من نوعه الذي يقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ويركز على أدوات الإبداع والابتكار التي تؤهل الموهوبين ليكونوا مصممين ورواد أعمال أفضل.

وتعتبر «يور إيه أوكاي» منصة تجمع المتخصصين في عالم الإبداع وشركات التصميم ومزودي المنتجات معا تحت سقف واحد، حيث تقدم لهم منصة متعددة الوسائط مع ملفات رقمية لمختلف أعمال المبدعين مما يتيح للعملاء تصفحها بسهولة من خلال ملامح وأعمال إبداعية لتوظيف فنانين ومصورين ومصممين.

ويلتزم بنك الخليج بتقديم الدعم والمساندة لكل المبادرات التي تستهدف الشباب ورواد الأعمال لتمكينهم وإعداد جيل جديد أكثر قدرة على الإبداع.