تطرح روائع جنيف للساعات إصدارا فخما من ساعات BENTLEY لرجال الأعمال وعشاق الفخامة والرقي، وساعات SOLSTICE تتميز بالدقة في الصنع مع الشكل الأنيق الذي يمنحك مظهرا عصريا وعمليا مناسبا لمعظم مناسباتك الرسمية، كما انها تناسب شخصية الرجل الأنيق ليتميز في مجتمعه ومحيط أعماله بارتدائه إصدارا محدودا من الماركة العالمية أيقونة الأناقة والرقي BENTLEY.

إذا كان يظهر لك جانبي المظلم، ماذا كنت ستفعل؟ هل الابتسامة توحي بالطمأنينة وهل كنت ستدعوني إلى العشاء؟.. هذه الكلمات الرقيقة من فرقة الروك الإنجليزية خلال السبعينيات من ألبوم «الجانب المظلم من القمر» حيث تصف الصراعات المعقدة والعميقة مع الروابط القوية، مثل بطل الظلام في فيلم «كريستوفر نولان»، الذي لم ينتمِ للبطلة ويرغب من خصمه أن يكمل بعضهما البعض.

وتسمى هذه المجموعة الحديثة بمجموعة BENTLEY SOLSTICE كناية عن أمسيات مميزة بفصل الشتاء مع ارتدائك الساعات الجميلة من مجموعة SOLSTICE.

جدير بالذكر، إن الساعة مصنعة من المعدن المقاوم للصدأ، والمثير للانتباه في تصميمها انه يعطيها شكلا متطورا وجذابا أكثر من أي تشكيلة صممت من قبل الماركة العالمية BENTLEY، ويوحي التصميم الجديد بالأناقة الفريدة للرجل العصري، ومن الجهة الثانية يعتمد على اللون الأحمر الساطع على تاج الساعة، ويعكس رونق اللون الأحمر مع الأسود ليخلق جمال في التصميم للساعة الأنيقة، كما إن شعار الماركة العالمية BENTLEY حرف «B» ليضيف شكلا أكثر فخامة للساعة ورقي، حيث شدت Bentley الرحال وامتطت أجود الوسائل لتسابق بها الرياح وتتصدر المقدمة بصنعها ساعات تجسد أحلام شتى عملائها من جميع الأعمار وبمختلف الأذواق، حيث انها مزجت بين التراث السويسري العريق والروح العصرية.

تتواجد بكامل تشكيلاتها في محلات روائع جنيف للساعات، خاصة ركن Bentley في فرع المارينا 22215813 وفرع الكويت ماجيك 22215806.

مواصفات الساعة

Model：BL1681-40181*

٭ اللون أسود مع لون الأحمر على تاج الساعة وعقرب الثواني المطلي باللون الأحمر.

٭حزام الساعة مصنع من المعدن المقاوم للصدأ.

٭حجم الساعة: 45.0mm X 48.9mm.

٭ زجاج الساعة: زافير.

٭ حجم تاج الساعة: 7.0MM.

٭ مكينة الساعة: MIYOTA 2117.

٭ صنعت في ألمانيا.