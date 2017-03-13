ألكسيا لودج: المملكة المتحدة تعد البلد الثاني للعديد من الكويتيين

نظم قسم التجارة الدولية في السفارة البريطانية بالكويت بالشراكة مع شركة بلوبرينت العقارية جلسة شاي لمجموعة من الشخصيات البارزة من نساء الكويت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف يوم 8 مارس.

ويتعلق اليوم العالمي للمرأة لهذا العام بالدعوة للتحلي بالشجاعة واحراز التغيير، وذلك عبر دمج كلا الجنسين وتحطيم الحاجز الذي يمنع مشاركة المرأة في العديد من المجالات بما في ذلك مجال الألعاب الرياضية، والمجال السياسي، ومجال الأعمال التجارية، وتم تنظيم هذه الفعالية بالمشاركة مع شركة بلوبرينت العقارية وشركائهم «نايت فرانك» و«ألماكنتر» الذين يتخذون من المملكة المتحدة مقرا لهم، لعرض عدد من المشاريع العقارية الرفيعة المستوى، ونموذج مشروعهم الجديد «سنتر بونت» بلندن.

يقع المقر الرئيسي لشركة «نايت فرانك» بعاصمة لندن، وتمتلك الشركة 411 فرعا في 59 دولة ويتألف فريق عملها من 14.000 موظف، منذ أن انطلقت مسيرة شركة «ألماكنتر» عام 2010، تملكت الشركة أكثر من 1.5 مليون قدم مربعة من المشاريع بقلب عاصمة لندن، بما في ذلك، برج سنتر بونت، برج ومجمع ماربل آرك بليس، سي اي اي هاوس، وان أند تو سوثبانك بليس، ومجمع شافتسبيري 125.

وبمناسبة هذا اليوم، قالت حرم السفير ماثيو لودج ألكسيا لودج: تعتبر المملكة المتحدة البلد الثاني للعديد من الكويتيين، يسعدني أن أرى عددا كبيرا من النساء المستثمرات اللواتي يبحثن عن فرص امتلاك عقارات في بلدهم الثاني، وانني اليوم أنضم الى صديقاتي الكويتيات من العديد من مجالات المجتمع الكويتي وأقف معهن بشجاعة لاحراز التغيير وابراز مستوى مشاركة المرأة الكويتية في المجتمع الكويتي.

ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة بلوبرينت م.مشعل الملحم سعادته بالمشاركة في تنظيم هذا اليوم المميز مع السفارة البريطانية الذي نكرس فيه معا أهمية الدور الريادي للمرأة في المجتمع الكويتي والعالمي، موضحا أن نسبة الاناث في شركة بلوبرينت تتعدى الـ 60% من اجمالي الموظفين وأنها اعتلت مناصب قيادية في الشركة، حيث نسعى دائما لأن نحقق العدالة الاجتماعية لما لذلك من أثر في تقدم ورقي الدولة.