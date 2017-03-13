الشيتان: تمكنا من رسم الابتسامة على وجوه أكثر من 370 طفلاً مصاباً بأمراض مستعصية

بمناسبة احتفالات الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير، اقامت «أمنيتي» يوما مفتوحا لأطفال مرضى السرطان وذويهم، وذلك بالتعاون مع مجموعة الساير القابضة وأعضاء الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال بالمستشفى KACCH، حيث شاركت مجموعة كبيرة من الأطفال من مستشفى البنك الوطني للأطفال وبيت عبدالله BACCH في الاحتفال حيث قام فريق الخطوة الاولى للوقاية من الأمراض بتقديم العديد من الفقرات الترفيهية والمسابقات والالعاب وتوزيع الهدايا، كما استمتع الأطفال بالأغاني الوطنية ورفعوا الاعلام، معبرين عن فرحتهم بهذه المناسبة وبمشاركة الشخصيات المرحة وتلوين الوجوه بألوان علم الكويت.

وتوجهت «امنيتي» بخالص الشكر والتقدير لفريق المتطوعين من بيت عبدالله بقيادة رئيس مجلس الادارة رشا الحمد، وفريق الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال المرضى KACCH بقيادة ماري ديمبسي - مديرة التنسيق، على ما قدموه من مشاركة في تنظيم الحفل وحرصهم التام على التعاون والتنسيق مع فريق امنيتي من اجل اسعاد الأطفال في هذه المناسبة.

الجدير بالذكر ان «امنيتي» هي المشروع الوطني غير الربحي الاول من نوعه في الكويت والذي يهتم بتحقيق امنيات الأطفال المرضي المصابين بأمراض مستعصية ومهددة لحياتهم والذين تتراوح اعمارهم بين 3 و18 سنة، وذلك وفق شروط ولوائح منظمة.

وفي هذا السياق، قالت الرئيس التنفيذي لمشروع أمنيتي منى الشيتان: لقد تمكنا في مشروع أمنيتي من وضع الابتسامة على وجوه اكثر من 370 طفل من الأطفال المصابين بأمراض مستعصية منذ تأسسنا في عام 2011 وقد لمسنا تأثير هذا العمل الخيري على الأطفال وعائلاتهم هذا بالإضافة الى ترحيب الكثير من المؤسسات لفكرة المشروع وعمله كنوع من المساهمة في المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وهنا لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لشركائنا المؤسسين اعضاء مجلس الادارة لهذا المشروع وهم: مجموعة الساير، شركة التمدين العقارية، مجموعة الحميضي، مجموعة الراي الإعلامية، مجموعة عبدالرزاق الصانع وأولاده، شركة فاست تلكو، مجموعة صناعات الغانم، شركة أبناء عيسى حسين اليوسفي، مجموعة المعوشرجي، المركز المالي وبنك الكويت الوطنى.