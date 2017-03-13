قالت رئيسة المشروع الوطني التنموي (أتمنى) الشيخة حصة الصباح أن مشروع أتمنى يرمي إلى تعزيز وتنمية الهوية الوطنية لاسيما بين فئة الشباب الكويتي، مشيرة الى ان رسالة المشروع هي تمكين الشباب من اختيار مساهمته الوطنية وتحقيقها برؤية واضحة وطموحة تصنع كويت المستقبل.



جاء ذلك خلال إقامة المشروع الوطني التنموي «أتمنى» لتمكين الشباب من صنع كويت المستقبل بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أولى فعالياته وهي دورة تدريبية في مجال الوعي الذاتي قدمتها الشيخة حصة سالم الصباح وهي ضمن برنامج المشروع التدريبي للتوجيه والإرشاد المهني لطلبة المرحلة المتوسطة الصف الثامن بنين وبنات.

وأضافت في تصريح صحافي عقب الانتهاء من الدورة ان تفاعل الطلبة كان متميزا وعكس مستواهم العلمي والفكري في المجال ذاته لافتة الى ان الدورة ساهمت في استدلال الطالب على ذاته وميوله واهتماماته وقوته ومن ثم تقديرها وتحقيقها مجددة التأكيد على ان المشروع موجه الى فئة الطالب والمعلم والادارة المدرسية ويعمل تحت مظلة جمعية المهندسين الكويتية.

وختمت الصباح تصريحها بتوجيه الشكر الى جمعية المهندسين ومحافظة العاصمة على الجهود التي بذلوها في تدعيم اعمالنا لتحقيق الاهداف المرجوة.



الجدير بالذكر ان المشروع الوطني التنموي (اتمنى) هو مشروع قيمي تطوعي مستدام يهدف إلى تعزيز وتنمية الهوية الوطنية.