عبدالله أبوزيد

المشاركة المجتمعية عمل عظيم تحرص عليه جميع المؤسسات التي تحمل على عاتقها القيام بدور خدمي للمجتمع.

وقد آلت مدرسة النجاة النموذجية الابتدائية للبنين على نفسها أن تؤدي ذلك الدور الحيوي وتجلى ذلك في تلك الفعالية التي جهزتها لطلابها لزيارة دار المسنين حاملين معهم الكراسي الطبية التي يحتاج إليها كبار السن بالدار.

جاءت الخطوة لتوجيه الطلاب نحو ضرورة التواصل مع المؤسسات والمجتمع الخارجي فكانت تلك الزيارة لفئة غالية على الجميع والتي مثلت لقاء بين جيلين مفعما بالود والوفاء حثت عليه وقادته إدارة تسعى للتواصل المجتمعي ممثلة بمدير المدرسة وليد البصيري ومديريها المساعدين عبدالسميع أحمد ومبارك العجمي.

كما قامت المدرسة ممثلة بقسم التربية البدنية ورئيسه محمد الكردي وحضور مديرة الإدارة التربوية بالإدارة العامة لمدارس النجاة بتول العومي، وفي إطار احتفال المدرسة بالأعياد الوطنية، بإقامة ماراثون سباق الدراجات الهوائية في نسخته السادسة بعنوان «حبي لديرتي على دراجتي» برعاية الموجه الأول حبيب التركماني وحضور موجه المادة عبدالنبي الهندياني ومشاركة عدة مدارس تابعة للتعليم الخاص، وقد فازت بالمركز الأول نموذجية المنقف وبالمركز الثاني نجاة السالمية وبالمركز الثالث مدرسة المستقبل.

وفي ختام النشاط، حيت العومي إدارة المدرسة والقائمين على النشاط والمشرفين التربوي والإداري أحمد أبوالخير وعاصم لاشين، مؤكدة المردود الطيب لهذا النشاط على سلوك الطلاب، ومتمنية الإكثار من الأنشطة التي تعزز قيمة المواطنة، كما شكرت وزارة الداخلية لتأمينهم هذا الماراثون.