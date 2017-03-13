محمد راتب

نظمت جمعية القيروان التعاونية يوما مفتوحا مع طلبة مدارس القيروان بنين وبنات بحضور رئيس مجلس الادارة م. ناصر المطيري ورئيس المكتب الفني بمنطقة العاصمة التعليمية احمد العنزي ومديرة مدرسة فاطمة الدخيل زمزم الشمري ومشرفي اختياره اللوحات الفائزة بحضور عدد من الطلبة واولياء الامور وسط فرحة عارمة تخللها العديد من الانشطة الرياضية والجري والرسومات للأطفال مع اختيار اجمل رسمة لطلاب المدارس بمشاركة مركز الامل ومركز الشباب.

وقد أثنى المشاركين على إقامة هذا النشاط التربوي والاسري الذي شمل العديد من الفقرات التي استمتع بها الكبار والصغار.

وقال رئيس مجلس الادارة م. ناصر المطيري ان اعضاء مجلس الادارة حريصون كل الحرص على دعم الانشطة التربوية ولا شك ان وجود رئيس المكتب الفني بمنطقة العاصمة الاستاذ احمد العنزي ومديرة فاطمة الدخيل زمزم الشمري دعم لأنشطتنا.

واضاف المطيري ان الاجواء والاحوال الجوية ساعدت على نجاح تلك الفعالية التي خصصت لجميع الاعمار من رياض الاطفال حتى الثانوية العامة، سواء الرسم والماراثون وضربات الجزاء ولعبة الطائرة بوجود اساتذة الفنية لاختيار الرسومات الفائزة معنا والتي ستحظى بتعليقها بالسوق تقديرا لهم.

من جهته، أثنى رئيس قسم المكتب الفني بالمنطقة العاصمة التعليمية احمد العنزي بالدور الذي يقوم به رئيس وأعضاء جمعية القيروان من جهد جبار في خدمة أبنائنا الطلبة، مؤكدا ان الجمعية تقدم فعاليات وافكارا تدعم فيه ابناءنا الطلبة وهذا النجاح الذي يميزهم عن غيرهم.