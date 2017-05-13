استضافة مآدب الإفطار والغبقات والسحور الخاصة بالشركات والمجموعات

يسعى فندق وريزيدنس سفير الكويت - الفنطاس إلى تقديم كل ما هو جديد ومميز، ويرحب بكم يوميا خلال شهر رمضان الكريم بأمسيات خيمته الرمضانية الملكية الساحرة في حديقة الشاطئ التي تعد الأكبر من نوعها في فندق خمس نجوم بمساحة قدرها 1400 متر مربع حيث أنغام الموسيقى الشرقية الحية لاستضافة مآدب الإفطار والغبقات والسحور الخاصة بالشركات والمجموعات، بالإضافة إلى قاعة السيف للاحتفالات.

ومن عروض شهر رمضان الكريم بوفيه الافطار والسحور الشامل لأركان الطهي الحي للعائلات والأفراد بأسعار مميزة، وبوفيه الإفطار أو الغبقة والسحور للمجموعات والشركات ابتداء من 10 دنانير للشخص يخضع للحد الأدنى لعدد الأشخاص، وكوبونات الافطار للشركات والمجموعات ابتداء من 8 دنانير للكوبون تخضع للشروط والأحكام، وخصم 20% على بوفيه الافطار للعائلات والأفراد (10 أشخاص كحد أدنى)، و20% خصما للعائلات والأفراد على قائمة الطعام الجديدة في مطعم الروشنة للمأكولات الكويتية التقليدية (10 أشخاص كحد أدنى).



الإقامة العائلية الشاملة لبوفيه الإفطار والسحور لشخصين وطفل في غرفة ديلوكس ابتداء من 55 دينارا لليلة (تضاف 15% رسوم الخدمة)، والدخول المجاني لشاطئ الفندق، حوض السباحة، الجيم، ركن الألعاب للصغار في حديقة الشاطئ، كرة القدم العشبية وكرة الطائرة الشاطئية بالإضافة إلى خيم خاصة منفردة عصرية ومكيفة بعد الافطار مباشرة، الشيشة بأنواع ونكهات مميزة (ميدوس وتقليدية)، وعروض الاقامة الخاصة خلال عيد الفطر السعيد.

أما لعشاق المأكولات الكويتية التقليدية فيمكنهم الاستمتاع بتجربة جديدة وفريدة في مطعم الروشنة الذي يقدم قائمة طعام جديدة من ألذ الأطباق الكويتية التقليدية ذات المذاق المميز بمزيج من الماضي والحاضر على أنغام الموسيقى الكويتية، حيث يعد المطعم الكويتي الوحيد في فنادق الخمسة نجوم.

رمضان كريم وعساكم من عواده.