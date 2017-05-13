ملتزمون بمساعدة الشباب على تحقيق أهدافهم وخلق الفرص التي تساعد الطلبة على استغلالها

في سبتمبر 2016، قامت الشبكة العالمية من المدارس الشريكة للمجلس الثقافي البريطاني بإطلاق المنافسة العالمية الثانية «عالمك» (Your World) لطلبة المدارس، وقد كان العنوان لهذه السنة الدراسية «الأمل».



وتمت دعوة الطلبة الذين يقدمون اختبارات المدارس البريطانية، مثل مستوى IGCSE ومستويات AS/A في المدارس المشتركة في شبكتنا، من أجل العمل في مجموعات وتقديم فيديوهات قصيرة تمثل نافذة إلى حياتهم ومجتمعاتهم، لكي يراها العالم، إن مثل هذه المنافسة العالمية الممتعة مكنت طلابا من نيجيريا والسعودية وسريلانكا والباكستان ونيبال وقطر والأردن والكويت ومصر والسودان والإمارات ورواندا ومالاوي وأوغندا وغانا وزامبيا وقبرص وكولومبيا، من التعرف على حياة الطلبة من ثقافات مختلفة عن ثقافاتهم.

1.864 طالبا من 206 مدارس في 18 دولة تنافسوا على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي والإقليمي في هذه المنافسة. إنه من دواعي سرورنا أن نعلن بأن الفائز على المستوى الوطني هم الفئة العمرية من 11 إلى 14 سنة من المدرسة الباكستان الوطنية، خيطان، ونتقدم بأحر التهاني لتسنيم رمضان ومنار أصيل وسارة عمرو ودانة فريد وآية طاهر ومي طاهر على إنجازهن.



أما بالنسبة للفئة العمرية من 14 إلى 17 سنة، فإن الفائزين هم من المدرسة الباكستانية الدولية الحديثة، حولي، ونبارك لعبد الرحمن شريف وعبد الله نور وأحمد ضياء وأحمد عبدالرحمن وإبراهيم يحيى وتمام مفيد على فوزهم، تم منح الفائزين قسائم هدايا وشهادات خلال حفل التكريم الذي عقد في المجلس الثقافي البريطاني بتاريخ 13 أبريل 2017، أما بالنسبة للفائزين على مستوى العالم فهم من السودان للفئة العمرية من 11 إلى 14 سنة ومن كولومبيا للفئة العمرية من 14 إلى 17 سنة، سيسافر الفائزون من كولومبيا والسودان إلى المملكة المتحدة خلال هذا الصيف بصحبة معلميهم، من أجل حضور مدرسة المجلس الثقافي البريطاني المعتمدة للفنون الإبداعية.

نود ان نهنئ جميع طلبة المدارس المشاركة في هذه المنافسة على أعمالهم الرائعة والإبداعية العظيمة.

وقام أنوج غانغولا، نائب مدير الاختبارات الإقليمي في المجلس الثقافي البريطاني، بتهنئة الطلبة على إنجازاتهم وشكر المدارس المشاركة في الشبكة العالمية (PSGN) على دعمها الذي تقدمه للطلبة والمدرسين، وقال: «إن المركز الثقافي البريطاني ملتزم بمساعدة الشباب على تحقيق أهدافهم، وسنستمر في خلق الفرص التي من شأنها أن تساعد الطلبة على استغلال هذه الفرص، أود أن أهنئ المعلمين وأولياء الأمور الذين ساعدوا الطلبة في عملهم، وإنا على أمل بأن قصص نجاحهم ستكون مصدر إلهام لكثير من الطلبة في الكويت، وسيستمر المجلس الثقافي البريطاني بدعم التعليم وتنمية الطالب في الكويت من خلال تقديم مؤهلات المملكة المتحدة بأعلى معايير إدارة الاختبارات».