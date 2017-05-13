في إطار سعيها الدائم في خدمة المجتمع عبر إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات قام ثلث المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان والذي تشرف عليه دار العثمان وضمن فعاليات برنامج خذ بيدي بإقامة ورشة درب صوتك وتعلم الإلقاء، وقدمها د.صلاح الهاشم، وذلك لطلاب المرحلة المتوسطة، حيث شارك الطلاب بحماس وشغف في الفقرات، وتساهم مثل هذه الورش في صقل الطلاب بآداب مجتمعهم وتراثهم وغرس احترام الكبير في نفوسهم منذ الصغر.

ولتحقيق اقصى استفادة من المحاضرة وكتدريب عملي تم ترتيب زيارة للطلاب في اليوم الرسمي لديوان العثمان، حيث التقى الطلاب بعميد عائلة العثمان نوري عبدالله العثمان، الذي أعرب عن سعادته بهذا البرنامج واحتفائه بهم، واختتمت الزيارة بصورة تذكارية للطلاب مع عميد عائلة العثمان.