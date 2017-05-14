تلتزم اسكادا التي تتميز بأناقة لا تضاهى بسمعتها في تصميم تصاميم متطورة، مع ساعة تجامل كل الأذواق الموسمية للساعات المعدنية والساعات المتعددة الألوان، غير أنها تضفي نوعا من التألق يصمد أكثر من الصيحات العصرية.

يضمن شكل أميليا AMELIA الكلاسيكي والمتين ولمساتها الأنثوية انها ستصبح الأكسسوار المفضل لديك، وتخلق الألوان داخل وجه الساعة تباينا جميلا لمؤشرات الألماس الاثني عشر الأصلية والمربعة الشكل، أما الوسط فأغمق اللون وله شكل دائري متشابك ما يعطيه ملمسا في حين أنه يشدد على عقرب الساعة المسطح والمستدق.

تعكس الألماس الـ 52 الأصلية التي تحيط بالساعة الفولاذ المقاوم للصدأ اللامع كما يضيء الحزام المطلي بالذهب بالجمال. للسوار روابط دائرية لماعة لمظهر عصري ومنعش.

إن ساعة أميليا AMELIA الجميلة المصنوعة في سويسرا مع حركة الكوارتز هي توازن مذهل بين الشكل والوظيفة وهي متوافرة أيضا في كل أنحاء الشرق الأوسط.