تزامنا مع احتفالات فندق شيراتون الكويت، ذو العلامة التجارية الفاخرة «ذي لاكشري كولكشن» بمرور 50 عاما على انطلاقته كأول فندق 5 نجوم في المنطقة وثاني فندق شيراتون خارج الولايات المتحدة الأميركية، وتقديرا لجهود الموظفين الحثيثة للارتقاء به إلى أعلى المستويات وتقديم أفضل الخدمات المعهودة منذ التأسيس، كرمت إدارة الفندق أقدم موظفيها محمد منيب، مدير دائرة الصيانة في قسم الهندسة الذي يمضي مسيرته المهنية مع فندق شيراتون الكويت منذ انطلاقته فواكب خلالها أهم مراحل تطوره ليكون اليوم صرحا حضاريا ومنشأة فندقية متكاملة المعايير، يذكر منها مرحلة إعادة الإعمار والتشغيل للنهوض مجددا من آثار الغزو التي خلفت الكثير من الدمار، فأشرف على عمليات التجديد وثابر على إنجازها بأسرع وقت لإعادة الفندق إلى تقديم خدماته كما رافق مرحلة تشييد فندق فوربوينتس شيراتون الكويت في العام 2003 بالإضافة إلى التوسعة الجديدة عام 2013 ليبلغ مجمعا فندقيا متكاملا إلى جانب فندق شيراتون بأكثر من 700 غرفة وجناح بالإضافة إلى مطاعم مميزة وقاعات فاخرة.

وقد أشاد المدير العام لفندق شيراتون الكويت فهد أبو شعر بجهود محمد منيب الذي تميز بدماثة أخلاقه وحبه للعمل ومثابرته على مدار أكثر من 50 عاما حيث وصل الليل بالنهار طيلة سنوات عمله في سبيل تأمين سلامة الضيوف والموظفين كما ساهم في الإشراف على تطوير أهم مرافق الفندق وتجديده وتوسعته وكانت لأفكاره البناءة الدور الكبير باتخاذ القرارات المناسبة، كما أثنى المدير العام لفندق فوربوينتس شيراتون الكويت منير عامر على الجهود الكبيرة التي يقدمها محمد منيب وفريق العمل للمضي قدما نحو توفير أفضل الخدمات للكويت وأهلها وضيوفها.