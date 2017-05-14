حصـلــــت المـــدرســة البريطانية في الكويت على جائزة افضل عيادة مدرسية في الكويت، وقام التوجيه الفني للانشطة التربوية بتسليم شهادة تقدير للمدرسة البريطانية في الكويت، وذلك بمناسبة حصول المدرسة على جائزة افضل عيادة مدرسية للعام الدراسي 2016-2017.

تسلمت الجائزة فيرا المطوع مؤسسة المدرسة وسناء صبح مسؤولة العيادة بالمدرسة، حيث أكدت المطوع أهمية الرعاية الصحية للطلاب والطالبات والدور الذي تقوم به العيادة خلال العام الدراسي من خلال متابعة أوضاع الطلبة الصحية لضمان افضل تحصيل علمي لهم، اضافة الى تقديم النصائح الدورية لهم للعناية بصحتهم بشكل سليم، وتعريفهم بالعادات الصحية والإيجابية في حياتهم وطرق التعامل مع بعض الأمراض وأعراضها والتواصل مع أولياء الأمور بشكل دائم.

بدورها، قالت صبح ان العيادة المدرسية تقوم بواجباتها على أكمل وجه في سبيل ضمان صحة الأبناء كي يتابعوا تحصيلهم الدراسي بشكل جيد وبناء على مدار العام الدراسي.

هذا، وتفخر المدرسة البريطانية في الكويت بهذا الانجاز الذي سينضم للإنجازات الكثيرة التي تحققها المدرسة، وتعاهد المدرسة اولياء الامور والطلاب أن تكون هي المدرسة الأفضل في الكويت.