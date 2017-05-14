تسجيل الأطفال من خارج البنك في المسابقة يبدأ من اليوم

كعادته السنوية، وفي إطار برنامجه الاجتماعي لشهر رمضان المبارك، ينظم البنك الأهلي المتحد مسابقته السنوية في حفظ القرآن الكريم، حيث تضم المسابقة هذا العام 4 فئات من المتسابقين كالآتي: فئتا الموظفين ذكورا وإناثا وسيكون الاختبار في سورة (النجم أو الطور) بالاختيار، وفئة الأطفال من أبناء الموظفين، وفئة الأطفال عموما، وذلك للمرحلة العمرية بين 5 و14 عاما، حيث سيتم اختبارهم في سورة (المرسلات أو المزمل) بالاختيار.

وأوضح البنك الأهلي المتحد ان تسجيل الأطفال من خارج البنك في المسابقة يبدأ من اليوم الأحد الموافق 14/5/2017 وحتى يوم الخميس 18/5/2017 من الساعة 9:00 صباحا إلى الساعة 2:00 ظهرا على رقم الهاتف: 22312308.

وبهذه المناسبة، أفاد عبدالله الشعيب مدير إدارة التدقيق الشرعي بالبنك الأهلي المتحد في بيان صحافي: تأتي هذه المسابقة في إطار حرص البنك على تشجيع موظفيه وأبنائهم وأبناء المسلمين بوجه عام على حفظ وتلاوة القرآن الكريم وفهم المعاني السامية التي حثنا عليها كتاب الله تعالى، ولا شك ان أفضل أوقات حفظ القرآن وتلاوته تكون في شهر رمضان الكريم فهو شهر القرآن الذي يملأ نفوس المؤمنين بحب الطاعات والتقرب إلى الله تعالى بالعبادة وتلاوة القرآن وغيرها من الأعمال الصالحة.

وأضاف الشعيب: إننا في البنك الأهلي المتحد حريصون دائما على إشراك الموظفين، وعائلاتهم في مثل هذه الأنشطة الدينية والاجتماعية الهادفة في كل عام، كما يهمنا مشاركة الأطفال من أبناء العملاء أو من أبناء المسلمين بوجه عام، حيث يستطيع من خلالها أي طفل في الكويت الاشتراك في المسابقة حسب الشروط والأعداد المخصصة لهذه الفئة، ما يزيد روح التنافس في حفظ كتاب الله خلال هذه الأيام المباركة.

وأوضح الشعيب ان هذه البرامج التي دأب البنك الأهلي المتحد على تنظيمها خلال شهر رمضان الفضيل، إنما تأتي انسجاما مع رسالة البنك الاجتماعية وحرصه على دعم مختلف الأنشطة النافعة التي تساهم في التثقيف والتوعية بكل ما ينفع الناس على كل المستويات سواء الدينية أو الاجتماعية.

علما ان تاريخ المسابقة سيكون كالآتي:

اليوم الأول: 4/06/2017 للأطفال (بنين)

اليوم الثاني: 5/06/2017 للأطفال (بنات)

مكان الاختبار: المبنى الرئيسي للبنك الأهلي المتحد - دور الميزانين.