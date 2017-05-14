تقديم الدعم للشباب أكاديمياً ووظيفياً لإثراء تجاربهم وخبراتهم

زار مجموعة من طلبة الجامعة الأمريكية في الكويت AUK - تخصص الإعلام والتسويق المبنى الرئيسي لشركة Ooredoo الكويت للتعرف على المهام والمسؤوليات التي يتولاها قطاع الاتصال المؤسسي في الشركة، وذلك كجزء من إحدى المواد الدراسية للفصل الحالي.

وتعرف الطلبة بشكل مفصل على إدارة الاتصال المؤسسي وعلى الأدوار العديدة التي تقوم بها الإدارة، بما في ذلك العلاقات العامة، الاتصال الداخلي، وقنوات التواصل الاجتماعي، وبرامج المسؤولية الاجتماعية والرعايات.

وقدم عدد من موظفي قطاع الاتصال المؤسسي أمثلة على المهام والأعمال التي يقومون بها بشكل يومي، كتحرير الأخبار الصحافية والمتابعة مع القنوات الإعلامية كالصحافة والراديو والتلفزيون، وإطلاعهم على آخر أخبار الشركة على مختلف الأصعدة سواء حول أنشطة الشركة في مختلف المجالات أو المنتجات والعروض الجديدة.



كما تعرف الطلبة بشكل أكبر على الدور الذي تقوم به أقسام التواصل الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية في الشركة، وكان الشرح متبوعا بفقرة للأسئلة من قبل الطلبة.

وأكدت الشركة في بيان صحافي التزامها بتقديم الدعم للشباب، ولاسيما في مسارهم الأكاديمي والوظيفي، حيث تستقبل الشركة على مدار العام عددا من الطلبة من مختلف المؤسسات التعليمية لتقديم دورات تدريبية لهم بالتنسيق مع قطاع الموارد البشرية.

يذكر أن Ooredoo الكويت تولي الشباب النصيب الأكبر من استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، حيث تسعى على مدار العام للتعاون مع مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص لإثراء تجربة الشباب، ووقعت الشركة في وقت سابق هذا العام اتفاقية تعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب تسعى من خلالها الى دعم المبادرات الشبابية التي ترعاها الوزارة، كما شاركت كراع رسمي لحفل تكريم الجهات التطوعية الذي أقامته الوزارة تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع.