أعلنت إدارة «سيفكو» حصولها على شهادة الآيزو 9001:2015 لأنظمة إدارة الجودة وتعتبر الشهادة هي النسخة الأحدث من أنظمة إدارة الجودة الأولى من نوعها في العالم هذا بالإضافة الى حصول «سيفكو» على هذه الشهادة كأول شركة بالقطاع التجاري في الكويت دلالة على جهودها المستمرة لتطبيق أفضل الممارسات الدولية بنجاح بما يتماشى مع رؤيتها في كل من فروع سيفكو بالري والقرين وهولسوم فودز باي سيفكو.

الجدير بالذكر أن «سيفكو» للتسوق استطاعت أن تلعب دورا مهما ورئيسيا في كونها متميزة في مجال المنتجات العضوية والمتخصصة عن غيرها من الأسواق المركزية بالإضافة الى بضائع السوبر ماركت عالية الجودة واكسسوارات المنزل والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والأزياء والملابس والاكسسوارات ومستلزمات الأطفال وألعابهم، وتقدم سيفكو العديد من الخدمات والتي تضم أكاديمية الطهي والمطاعم والمقاهي ومحلات العصير ومحلات العطور والورود ومنطقة مخصصة للألعاب للتمتع بتجربة تسوق شيقة تتمتع بالأناقة المطلقة.

وأشــادت الـرئـيــسة التنفيذية لـ «سيفكو» نور فيصل القطامي بالجهود المبذولة من فريق عمل الشركة للحصول على هذه الشهادة، ما يعكس منهجية الشركة الراسخة لتحسين الجودة في مجالات عملياتها ومنتجاتها، والتزامها بالتطوير المستمر لتواكب التطورات العالمية للجودة وذلك بالتماشي مع خطط التوسع بالكويت وخارج الكويت.