أنواع شعبية وغريبة من المانجو



أطلق لولو هايبرماركت، أكبر هايبر ماركت في المنطقة، مهرجان المانجو 2017 الذي طال انتظاره في منفذه بالقرين في 10 مايو.

وافتتح المهرجان الذي يستمر 11 يوما طلال القريف وفهد القريف، وذلك خلال حفل أقيم في حضور الإدارة العليا في لولو والمتسوقين والمهنئين.

ويوفر هذا العرض الترويجي، الرائج في جميع منافذ لولو، 50 نوع من المانجو اللذيذ ذات أصول من 8 بلدان: الهند وماليزيا وكينيا وتايلاند وأوغندا وسريلانكا والبرازيل والولايات المتحدة الأميركية.

وعلى المتسوقين ألا يفوتوا فرصة تجربة أنواع شعبية وغريبة من المانجو مثل ألفونسو، كيسار، داسيري، راجابوري، مانجو راوند، المانجو الحلو الأخضر، تومي أتكينز، ووترليلي وهي الآن متاحة حصريا في منافذ لولو، ومن مصادر السعادة الخالصة تذوق حلاوة المانجو، وفي ظل وجود أنواع مختلفة من المانجو تتمتع بنكهة وملمس فريدين من نوعهما، يتمتع المتسوقون بدلال الاختيار خلال العرض الترويجي. وتعكس العروض الكبيرة المقصوصة للمانجو موضوع سحر إعلانات العرض الترويجي على تجربة التسوق.

ومهرجان المانجو 2017 هو مشروع تقيمه لولو هايبرماركت تلبية الرغبة الشديدة في الفواكه اللذيذة والغريبة وبأسعار معقولة.

وقد وصفت لولو هايبرماركت نفسها باستمرار بأنها الشركة التي تلبي توقعات العملاء للمنتجات ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية. يقدم الهايبر ماركت تجربة تسوق فريدة من نوعها من خلال حملات جذابة موجهة للعملاء والتي تساعد على جذب اهتمام المتسوقين وزيادة الدعم للعلامة التجارية.