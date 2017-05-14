استقبل قسم الجراحة العامة والسمنة تحت إشراف د.أحمد الملا رئيس قسم الجراحة العامة وجراحة السمنة المفرطة والمناظير والأورام في مستشفى رويال حياة الدكتور الزائر فيليب رايموند شاور، رئيس قسم جراحة السمنة واستشاري جراحة عامة وجراحة مناظير وجراحة علاج البدانة في مستشفى كليفلاند في الولايات المتحدة، وذلك ضمن برنامج الأطباء الزائرين بهدف توفير أعلى الخبرات والإمكانات للمرضى.

استمرت زيارة د.شاور من 6 حتى 10 الجاري، حيث تبادل خبراته في هذا المجال مع أطباء واستشاري قسم الجراحة العامة والسمنة في رويال حياة، كما استقبل العديد من الحالات وأجرى الكثير من العمليات التي تكللت بالنجاح، وتضمن برنامج د.شاور محاضرات للأطباء والمرضى وذلك يوم 8 الجاري لمناقشة أحدث التقنيات في مجال علاج السمنة المفرطة، وقد أثنى د.فيليب في هذا السياق على الفريق الطبي المتكامل والإمكانات والتقنيات الحديثة المستخدمة في مستشفى رويال حياة بأشراف د.أحمد الملا، استشاري رئيس قسم الجراحة العامة وجراحة السمنة المفرطة والمناظير والأورام، د.سلمان الصباح استشاري الجراحة العامة وجراحة السمنة المفرطة والمناظير والأورام، د.سلمان الصباح استشاري الجراحة العامة وجراحة السمنة المفرطة والمناظير والأورام، د.حسين فاعور أخصائي جراحة عامة وجراحة السمنة والمناظير، ود.جوران إلمرستغ استشاري جراحة تجميل حيث شارك هؤلاء جميعا في نجاح مهمة د.شاور بهدف تقديم أفضل النتائج للمرضى.

يقدم قسم الجراحة العامة والسمنة في مستشفى رويال حياة حلولا وتقنيات حديثة لمعالجة مرض السمنة من خلال عمليات جراحة السمنة بالمنظار وبالفتحة الواحدة، التكميم ـ تحويل المسار ومسار مصغر، بالون وحلقة المعدة، كبسولة المعدة المبرمجة، إعادة ترميم عمليات السمنة غير الناجحة والجراحات الترميمية التجميلية بعد عمليات السمنة، وجميع الجراحات العامة.

تجدر الإشارة الى أن د.فيليب شاور استاذ محاضر في كلية الطب في كليفلاند ليرنر كلينيك ورئيس جراحة المناظير العامة ومدير معهد السمنة والتمثيل الغذائي كليفلاند كلينك.



شغل منصب رئيس الجمعية الأميركية للتمثيل الغذائي وجراحة السمنة خلال مسيرته المهنية، كما أنه زميل في جراحة المناظير في المركز الطبي بجامعة ديوك ومدير الجراحة بالمنظار ومدير قسم جراحة علاج البدانة ومدير مركز مارك رافيتش وليون هيرش لجراحة المناظير في المركز الطبي في جامعة بيتسبرغ، وهو رئيس قسم جراحة علاج البدانة في جمعية السمنة، نظرا لخبراته في مجال عمليات ومناظير جراحية لعلاج السمنة المفرطة والجراحات بالمنظار وجراحة الجهاز الهضمي، حيث أجرى أكثر من 5000 عملية لعلاج السمنة المفرطة.